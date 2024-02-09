دبي .. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها

انطلقت في دبي اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول للرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها الذي نظمته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ويستمر ثلاثة أيام في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي".



يسلط المؤتمر الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الحرجة ومستقبل التدريب وتأثيره على الرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها.



افتتح المؤتمر سعادة الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة بحضور عدد من المسؤولين ونخبة من الأطباء والأخصائيين والخبراء من جميع أنحاء العالم الذين سيتبادلون المعرفة وأحدث التطورات في مجال الرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها.



يوفر المؤتمر منصة استثنائية للتعلم والتواصل والتعاون من خلال عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل والحلقات النقاشية بهدف رفع مستوى الوعي حول أحدث التطورات والبحوث والنتائج والتكنولوجيا والمعدات المستخدمة في هذا المجال الطبي.



وقالت الدكتورة سمية الزرعوني نائبة المدير الفني لمستشفى القاسمي التابع للمؤسسة إن هذا الحدث يعد أول مؤتمر دولي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حول موضوع الرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها ونظراً للتأثير التكنولوجي على العلوم الطبية حرصنا على أن يتضمن المؤتمر جلسات حول أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وورشا للتدريب العملي بإعتباره حدثاً تثقيفياً ومنصة مثالية تهدف إلى حشد الكوادر الطبية من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات وذلك ضمن جلسات قيّمة موزعة على مدار ثلاثة أيام.



تناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر أربعة مواضيع رئيسية تنوعت بين صحة القلب والأوعية الدموية والتبرع بالأعضاء البشرية بالإضافة إلى لمحة عامة عن زراعة الأعضاء وندوة حول الموجات فوق الصوتية و"الدوبلر" عبر الجمجمة.



وتم عقد مناقشات حول أمراض الجهاز التنفسي وأحدث الإرشادات حول متلازمة الضائقة التنفسية الحادة والرعاية الحرجة إلى جانب ديناميكا الدم والرعاية الحرجة لأمراض الكلى وندوة حول التبرع بالأعضاء والنهج الأسري في دولة الإمارات.



ويلقي اليوم الثاني من الحدث الضوء على عدة موضوعات مثل تجرثم الدم وإدارة الفشل الكبدي الحاد والإرشادات الجديدة حول الحمى في وحدة العناية المركزة وفن التبرع بالأعضاء وزراعة الأعضاء المتعددة وورش عمل حول العلاج بجهاز الغسيل الكلوي للحالات الحرجة يتبعها جلسات حول ديناميكا الدم والتغذية وموضوعات تتعلق بالرعاية العصبية الحرجة والتمريض والجودة والبحوث في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها.



ويضم اليوم الثالث والأخير من المؤتمر جلسات رئيسية حول "إطار 7D "لتدبير السوائل والرعاية طويلة الأمد وفوائد إعادة التأهيل متعدد التخصصات في وحدة العناية المركزة يعقب ذلك جلسة عن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" لمناقشة مسيرته وخططه المستقبلية بالإضافة إلى عدد من ورش عمل حول ديناميكا الدم والتنفس الصناعي وزراعة الأعضاء المتعددة والتبرع بها.