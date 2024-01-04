اتفاق بين "فزعة" و مجموعة "تداوي" الصحية بدبي لتقديم خصومات وخدمات مجانية للمرضى

أعلنت مجموعة التداوي الصحية، توقيع شراكة مع "فزعة" لتوفير الخدمات العلاجية و المزايا المميزة لإعضاء فزعة في مستشفى التداوي المراكز الصحية التابعة لها .

وتوفر عضوية "فزعة" مجموعة من العروض والخدمات الحصرية لأعضائها ، بما في ذلك خدمات فزعة هيلث و فزعة همم الخاصة بمجال الصحة وبالإضافة إلى العديد من الخدمات المقدمة لدي برنامج فزعة.



وقال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية إن الاتفاقية تمنح اعضاء فزعة خصومات على الخدمات العلاجية التي يحصل عليها المرضى في مختلف عيادات المستشفى والمراكز الصحية التابعة للمجموعة.



وأضاف: بموجب الاتفاق يحصل اعضاء فزعة على العديد من المزايا والخصومات النوعية خصوصا المرضى غير المشتركين بخدمات التأمين الصحي بمختلف انحاء الدولة، إضافة إلى الراغبين في الاستفادة من خدمات التجميل والعلاجات المختلفة، مشيرا الى أن المجموعة ستقدم لاعضاء (فزعة) باقات علاج خاصة تتضمن خصومات متعددة، الى جانب تقديم خدمات علاجية مجانية لبعض الفئات.

واكد مروان حاجي ناصر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط مجموعة التداوي الصحية للتيسير على المرضى، وتمكينهم من الحصول على خدمات رعاية صحية وعلاجية على أعلى مستوى بأقل التكاليف.

وتأكيداً على أهمية التعاون مع "تداوي الصحية"، قال سعادة العقيد أحمد محمد بوهارون ، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية - الرئيس التنفيذي لفزعة: "يسرنا توقيع الشراكة و التعاون مع "مجموعة تداوي الصحية" في إطار حرصنا الدائم بالمشاركة في كافة المبادرات و الخدمات المجتمعية الريادية والخاصة في مجال الصحة والتي تساهم في تعزيز جودة الحياة و النمو في المجتمع الإماراتي ، والارتقاء بالعمل والخدمات التكافلية التي تقدم إضافات ذات قيمة للمجتمع . ويسعدنا توقيع هذه الشراكة، وبالتالي سيتم منح اعضاء فزعة العروض والخصومات على الخدمات الصحية المقدمة من "مجموعة تداوي الصحية" .