ورشة عمل تعريفية لمتطوعات المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

نُظمت في أبوظبي ورشة عمل للدفعة الأولى من المتطوعات في المجال الطبي اللاتي سيعملن في المستشفى الميداني الإماراتي داخل قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3».

واستعرضت الورشة التي ضمت 30 متطوعة، تعريفاً بالوضع الراهن في قطاع غزة، علاوة على المستشفى الميداني الإماراتي الذي بدأ خدماته العلاجية للمصابين والمتأثرين بالحرب الدائرة.

كما تم خلال الورشة، التعريف بمهمة المتطوعين في المجال الطبي، ومراحل تنفيذ مهامهم، إضافة إلى شرح التعليمات الطبية وإجراءات السلامة المتبعة في الظروف الحالية. يذكر أن عدداً من المتطوعين والمتطوعات غادروا الدولة في الأسابيع الماضية إلى قطاع غزة، للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة، لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.