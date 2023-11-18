"إسعاف دبي" تتعامل مع 129 بلاغاً خلال موجة الأمطار

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها تعاملت مع 129 بلاغاً خلال موجة الأمطار التي شهدتها الإمارة، بين الساعة الثالثة وحتى العاشرة من صباح الجمعة، نتجت عنها 145 إصابة بين بسيطة ومتوسطة وبليغة..

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة، مشعل جلفار لـ" الإمارات اليوم" إن المؤسسة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع تداعيات الأمطار المحتملة، بناء على تقارير الأحوال الجوية، من خلال تفعيل ثماني نقاط إسعافية جديدة بشكل عاجل، ليصل العدد الإجمالي للنقاط الإسعافية إلى 139 نقطة، موزعة على أنحاء إمارة دبي، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات

وقال إن المؤسسة ضمن خطتها للتعامل مع الحالة الجوية فعلت موارد إضافية لدعم عمليات الاستجابة للحالات الطارئة، والتخفيف من الضغط على المستشفيات والتعامل مع الحالات البسيطة في موقع الحدث، من خلال الاستفادة من خدمة التطبيب عن بُعد، مشيراً إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغات عن حالات مختلفة تراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وأكد أن «إسعاف دبي» تعمل ضمن فريق طوارئ متكامل يجمع الجهات المعنية كافة، لمتابعة تداعيات الحالة الجوية، والتعامل مع أي حالة طارئة على الفور. وذكر جلفار، أن المؤسسة وضعت الكوادر الإسعافية كافة في حالة تأهب كامل، إلى جانب أسطول من الآليات المتطورة القادرة على التعامل مع مختلف الحالات، كما رفعت درجة استعداد الكوادر الإسعافية من أطباء وفنيي الطب الطارئ ومسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف، طوال ساعات الليل والنهار، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسة وشركائها الاستراتيجيين: شرطة دبي، وهيئة الصحة والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بما يصبّ في مصلحة المريض أو المصاب، لافتاً إلى التعامل مع البلاغات الواردة من غرفة العمليات كانت سريعة ودقيقة. وطالب كل أفراد المجتمع بتوخي الحيطة والحذر خلال موجة التقلبات الجوية، والقيادة بأمان حتى استقرار الأوضاع، حفاظاً على سلامتهم.