«صحة أبوظبي» تستخدم نموذجها السريري المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «M42» الشبكة المختصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية المتكاملة، لدمج النموذج اللغوي التوليدي «ميد 42»، الذي أطلقته الشركة، في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، بهدف مواصلة الارتقاء بتجربة المرضى في الإمارة.

وتتطلع دائرة الصحة إلى تعزيز كفاءة اتخاذ القرارات السريرية من خلال استخدام النموذج اللغوي التوليدي، الذي يعمل كمساعد يستند إلى الذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في الدائرة الدكتور راشد عبيد السويدي: «نتطلع إلى استكشاف وتطوير حلول مبتكرة وإحداث نقلة نوعية في سرعة اتخاذ القرارات السريرية، وهو ما يتمثل اليوم في دمج النموذج المبتكر بشكل فعال كمساعد يستند إلى الذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية الصحية، وسيمكننا هذا الدمج من توظيف بيانات الرعاية الصحية بكفاءة، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة مع الارتقاء بخدمات رعاية المرضى وجودة مخرجاتها».

وستسخر الدائرة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية لدى «M42» لاستكشاف ووضع حلول لأبرز الجوانب الملحة في منظومة الرعاية الصحية، بما في ذلك إدارة الصحة المجتمعية، وتحسين العمليات، وتعزيز خدمات رعاية المرضى ومخرجاتها، وخفض نفقات الرعاية الصحية، وزيادة التركيز على رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض. وستتم أولى خطوات الدمج مع منصة تبادل المعلومات الصحية «ملفي» بهدف تعزيز تجربة المستخدم عبر واجهة تستند إلى تقنيات المحادثة.