«الصحة» تطلق سجل المنتجات الطبية عبر «واتس أب»

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجل المنتجات الطبية المسجلة عبر تطبيق «واتس أب»، لتمكين المستخدمين من الحصول على القائمة المحدثة، والمرتبطة ببرنامج التسجيل الدوائي، بالإضافة إلى تقديم هذه الخدمة عبر الأجهزة الذكية، ما يسهم في توفير المعلومات الضرورية للمتعاملين بطرق سهلة ومتوافرة على مدار الساعة ومن مصادر موثوقة. وتمت إضافة هذه الخاصية على تطبيق «واتس أب» لتسهيل الحصول على البيانات، وتوفير تجربة أفضل للمتعاملين.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أحمد علي الدشتي، أن الوزارة تعتزم تطوير الخدمة لتمكن المستخدمين من الحصول على أسعار المنتجات الدوائية المرخصة بالدولة، كذلك البدائل العلاجية في حال عدم توافر علاج محدد، كذلك إتاحة وصول المرضى للأدوية في أماكن وجودها.

وذكر أن الوزارة تهدف إلى توفير قائمة الأدوية والمنتجات الطبية المسجلة عبر الموقع الإلكتروني، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الوعي الصحي، وتمكين الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة حول الأدوية التي يمكنهم استخدامها، وضمان التزام الخطط العلاجية وتجنب الأخطاء الدوائية، بما يسهم بتعزيز تنافسية الوزارة كجهة حكومية صحية رقمية ونموذج مستدام يحتذى في مجال تطوير الخدمات لإسعاد المتعاملين.

وأضاف الدشتي: «يمكن للمستخدمين، من خلال الخدمة، الاستعلام بسهولة عن الأدوية المسجلة في الإمارات والحصول على معلومات مفصلة حول كل دواء، مثل اسم الدواء، المادة الفعالة بالمنتج – الشكل الصيدلاني – حجم العبوة المسوق بالدولة – سعر المنتج. بما يعزز الشفافية والثقة بالأصناف الدوائية، ومساعدة المرضى على اتخاذ قرارات صحية وفقاً لاحتياجاتهم وتوجيهات الأطباء، حيث تمكن هذه الخدمة كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من الاطلاع على المنتجات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية أولاً بأول لتلبية احتياجاتهم».

وأكد أن هذه الخدمة تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الرعاية الصحية والوعي الصحي في المجتمع، من خلال تسهيل الوصول للخدمات وإتاحتها عبر تطبيق «واتس أب»، الذي يعد واحداً من أكثر التطبيقات انتشاراً واستخداماً في الإمارات وحول العالم.

وقال الدشتي، إن «إدراج دليل الأدوية ضمن تطبيق «واتس أب» يأتي ضمن حزمة مشاريع ومبادرات تطلقها الوزارة لضمان خدمات صحية مبتكرة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع، وتقديم خدمات مؤسسية ضمن بنية رقمية كفؤة وفعالة، كما يسهل على العاملين في قطاع المهن الطبية والصيادلة الاطلاع على الأدوية المسجلة والمرخصة، والبحث بالاسم التجاري أو الاسم العلمي».

وذكر أن المنصة التفاعلية الجديدة والمطورة باللغة الإنجليزية، تقدّم تجربة متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الخدمة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتلبية متطلباتهم بشكل أسرع، يتسم بالبساطة على مدار الساعة، ومواكبة أحدث التطورات في المجال التقني وفق معايير ممكنات الحكومة الذكية، من أجل تغطية الطلب المتزايد على خدمات الوزارة، وخدمة أكبر عدد من المتعاملين من مستخدمي تطبيق «واتس أب» الذي يعد من أهم التطبيقات والأكثر تداولاً بين كل فئات المجتمع.

ويمكن الاشتراك في الخدمة المتاحة على مدار الساعة من خلال إضافة الرقم 0097142301221 إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على تطبيق «واتس أب» وإرسال أي كلمة ترحيبية باللغة الإنجليزية مثل Hi، ليتم التواصل المباشر مع الخدمة، والاطلاع على قائمة الخيارات المتاحة.

وأضاف الدشتي، «تمثل الخدمة الجديدة ثمرة تعاون بين الوزارة والجهات الصحية، وذلك في إطار توجهات حكومة الإمارات لتعزيز وترسيخ حقوق المرضى، وتوفير جميع الخدمات الموائمة لدعم قدراتهم ودمجهم بالمجتمع، ما يشكل تطوراً ودعماً للابتكار في المجال الدوائي بالدولة والمنطقة».

ولفت إلى أن «الخدمات المتاحة في تطبيق واتس أب تتضمن بالإضافة إلى سجل المنتجات الطبية المشكلة، خدمة إصدار شهادات الميلاد، ومتابعة الطلب، وخدمة تصديق الإجازات والتقارير الطبية الصادرة من المنشآت الصحية المرخصة في الدولة، بهدف تقديمها إلى جهات العمل داخل الدولة أو خارجها».

• الوزارة تعتزم تطوير الخدمة لتمكن المستخدمين من الحصول على أسعار الأدوية المرخصة في الدولة.