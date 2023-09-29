«صحة دبي»: أمراض القلب تتصدر أسباب الوفاة بنسبة 41 %

كشفت هيئة الصحة بدبي أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتصدر قائمة مسببات الوفاة في دبي، بنسبة بلغت 41%، تلتها الأعراض والعلامات السريرية، ومن ثم أمراض الجهاز التنفسي والأورام بنسبة متساوية بلغت 7%.

وأوضحت الهيئة، في التقرير الإحصائي السنوي الذي أصدرته أخيراً، أنه بدراسة مجموعات الأمراض المسببة للوفيات خلال عام 2022، فقد ثبت أن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت هي الأعلى نسبة، التي بلغت 41%، ثم جاءت الأعراض والعلامات والنتائج السريرية والمخبرية غير الطبيعية، غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 14%، ثم الأسباب الخارجية للمرض والوفيات بنسبة 12%، ثم أمراض الجهاز التنفسي والأورام بنسب متساوية بلغت 7% لكل منهما.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات خلال عام 2022، فقد بلغت 4016 حالة، مقارنة بعدد 4002 حالة في عام 2021، بمعدل وفيات بلغ 1.13 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 1.15 حالة وفاة لكل 1000 من السكان في عام 2021، ما يشير إلى انخفاض في معدل الوفيات عن عام 2021.

أما بخصوص وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات، فقد ثبت أن أكثر أسبابها تمثل في حالات معينة تنشأ في فترة ما حول الولادة بنسبة 30%، تليها أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18%، تليها وبنسبة 17% التشوهات الخلقية والتشوهات الصبغية، تليها الأعراض والعلامات والنتائج السريرية والمخبرية غير الطبيعية غير المصنفة في مكان آخر وبنسبة بلغت 10%.

وأكدت نتائج التقرير وجود انخفاض في عدد الوفيات من كبار السن في الفئة العمرية أكبر من 60 عاماً، وهذه الوفيات كان منها 3345 حالة وفاة من غير الإماراتيين عام 2022، وبنسبة 83%، مقارنة بعدد وفيات بلغ 3404 حالات وفاة فقط من غير الإماراتيين، وبنسبة بلغت 85.1% في عام 2021، ما يشير إلى أن معظم الزيادة في عدد الوفيات خلال عام 2022 كانت من غير الإماراتيين، في حين بلغ عدد وفيات الإماراتيين 617، وبنسبة بلغت 17%، مقارنة بعدد 450، وبنسبة 15% من الوفيات في عام 2021، كذلك شكلت نسبة الوفيات من الذكور 73%، مقابل نسبة 27% من الإناث، ما يؤكد زيادة نسبة وفيات الذكور مقارنة بنسبة وفيات الإناث في عام 2022 كذلك، ما يشير إلى استمرار زيادة نسبة وفيات الذكور منذ عام 2020.

• %18 من وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات في دبي عام 2022 كانت بسبب أمراض القلب.