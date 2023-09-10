«دار الأمان» تقدم الخدمات الصحية لأبناء النزيلات على مدار اليوم

أفادت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بأن «دار الأمان»، تقدم الخدمات الصحية لأبناء النزيلات على مدار الـ24 ساعة.

وذكرت أن الدار قدمت لهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 154 ألفاً و683 خدمة صحية ومعيشية، ووفرت لهم ما يلزم من رعاية واهتمام ومتابعة.

وقالت مديرة الدار، فاطمة إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل على تأمين حقوق الأطفال، وتحقيق الاندماج الاجتماعي لهم، من خلال برامج وأنشطة حيوية تضمن تفاعلهم مع المجتمع وأفراده، كي تكون طفولتهم طبيعية داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية، كما نهتم بتطوير قدراتهم والحفاظ على مستواها بتوفير الرعاية الصحية لهم ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية العناية بالأطفال الرضع».

وأضافت: «الرسالة التي نعمل على تحقيقها هي العمل على رعاية أبناء نزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية بتقديم خدمات لهم وإحاطة الرضع ببيئة طبيعية تشملها أمومة حرة، تسهم في تنمية مهاراتهم الحسية والإدراكية، وتوفير احتياجاتهم المعيشية وتأمين حقوقهم الصحية والاجتماعية».

وتابعت أن «جوانب الرعاية تشمل تنفيذ برامج مع مؤسسات حكومية وعامة، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية، لتقديم باقة متنوعة من الأنشطة الدينية والاجتماعية والصحية والتنموية والفنية، إلى جانب التطبيب والفحص الدوري والاستشارات الهاتفية الطبية، والتحويل إلى المستشفيات».

كما تعمل إدارة الدار على تعزيز الخدمات الصحية، لافتة إلى وجود كادر طبي يحمل تراخيص وزارة الصحة ووقاية المجتمع يتناوب أفراده على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمنتسبي الدار.