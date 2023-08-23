"صحة" تجري 500 عملية زراعة كلى ناجحة في أبوظبي

احتفت "بيورهيلث"، أكبر منصة متكاملة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بالإنجاز الصحي النوعي المتمثل في إتمام أكثر من 500 عملية زراعة كلى ناجحة. وتحقق الإنجاز الهام ضمن "برنامج زراعة الكلى"، الذي يتم بالشراكة بين "مدينة الشيخ خليفة الطبية" ومركز "صحة" لرعاية الكلى، التابعين لمنصة "بيورهيلث". ويجسّد الإنجاز التزام "بيورهيلث" الراسخ بتحسين مخرجات الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الحياة وصحة المجتمع.

وكانت "مدينة الشيخ خليفة الطبية"، قد أطلقت، تحت إشراف شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، برنامج زراعة الكلى عام 2008. ويضم البرنامج جرّاحين من مدينة الشيخ خليفة الطبية وأطباء كلى متخصصين في الزراعة من مركز "صحة" لرعاية الكلى.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في "بيورهيلث" شايستا آصف: "نفخر بإنجاز ما يتجاوز 500 عملية زرع كلى بنجاح ضمن إطار برنامج زراعة الكلى، بما يمثل قفزة نوعية في مسيرة "بيورهيلث" المتواصلة لتحسين الحياة وتعزيز طول العمر، ويؤكد حرصنا الدائم على الارتقاء بصحة المجتمع وإنقاذ الأرواح. ونلتزم من جانبنا بتقديم رعاية استثنائية ومتميزة، وفتح آفاق جديدة، ومواصلة تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الهادفة لإنشاء نظام صحي عالمي المستوى يرتقي بجودة الرعاية الصحية ويحسّن جودة حياة الأفراد".

فيما أشار الرئيس التنفيذي في شركة "صحة" سعيد الكويتي، إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام شركة "صحة "الراسخ بتعزيز مخرجات الرعاية الصحية في أبوظبي. وتؤكد تلك الإنجازات المتواصلة لبرنامج زراعة الكلى الخبرات الواسعة والتقدم الكبير التي تقدمه شركة "صحة" لمجتمعنا. ونفتخر في صحة، تحت مظلة "بيورهيلث" بتقديم تجارب رعاية صحية شاملة ومتميزة، مع التركيز على تقديم رعاية استثنائية خلال كل خطوة من رحلة زراعة الكلى".

وتشرف "بيورهيلث" على شبكة "صحة" للرعاية الصحية و"مدينة الشيخ خليفة الطبية"، وتلتزم برفع معايير التميّز في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الحلول الصحية المتقدمة، وتطوير علم طول العمر. وعبر محفظة متنوعة تضم أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة وعدد من مراكز التشخيص وحلول التأمين والصيدليات والتكنولوجيا والتوريدات الصحية، تحافظ "بيورهيلث" على مكانتها المرموقة في طليعة أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة.

ويمكن لمركز "صحة" لرعاية الكلى ومدينة الشيخ خليفة الطبية تقديم رعاية قائمة على التكنولوجيا تعد الأكثر تقدماً، بوجود كوادر صحية من أصحاب المهارات العالية، مما يحسن نتائج المرضى إلى أبعد حد. وتهدف "بيورهيلث" إلى إطلاق رؤية الرعاية الصحية المستقبلية من دولة الإمارات إلى العالم وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للرعاية الصحية المتطورة.