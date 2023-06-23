استمرت 7 ساعات.. "توام" يجري عملية معقدة لمريض بالسرطان

أجرى مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عملية معقدة لمريض في العقد الرابع من العمر، استمرت لأكثر من سبع ساعات حيث كان يشكو من نزيف في الجهاز الهضمي، وانسداد في المعدة، مع إرهاق جسدي شديد.

وعمل الفريق الطبي في قسم الأورام في مستشفى توام على وضع خطة علاجية متكاملة للمريض تقوم على إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة الأعضاء المصابة بالورم الذي تبين أنه ناشئ من القولون، وامتد تداخله إلى جدار المعدة.يقول المريض: "كنت أعاني حقاً، هذا الورم كان يتحكم في حياتي،واعتقدت لوهلة أن حياتي انتهت "بصراحة، كنت أتمنى أن يكون هناك أمل بعد ان اعتقدت أن الورم قد تمكن مني. كانت الأشهر القليلة الماضية بمثابة دوامة سريعة التقلب وخيار تلقي العلاج في مستشفى توام وثقتي بخبرات الأطباء في المستشفى كان تحولاً حقيقياً بالنسبة لي أعطاني الأمل في الحياة من جديد وانني أشكر الفريق الطبي وادارة المستشفى على العناية والدعم النفسي خلال مرحلة علاجي.

وقال استشاري الجراحة في مستشفى توام، الدكتور عمر بكداش: "عند وصول المريض إلى مستشفى توام، عمل أخصائيون طبيون متنوعون على تقييم حالته بشكل كامل، وإجراء سلسلة متكاملة من التحاليل والتحاليل الطبية. كان المريض يعاني من ورم في الجزء العلوي الأيسر من البطن، يمتد إلى أربعة أعضاء من جسم المعدة، والجزء الأخير من السوار والطحال والجزء الأيسر من القولون.

وتوجه المدير الطبي لمستشفى توام الدكتورة دلال المنصوري بالشكر إلى فريق الأطباء والجراحين الذين ساهموا في التشخيص الدقيق والسريع وأشادت بالدعم الكبير من الحكومة الرشيدة بهدف تحقيق خدمة طبية متميزة لإمارة أبوظبي خاصة والامارات عامة، بعد إجراء العملية بنجاح تام ، متبوعا بخطة العلاج المناسبة ، تمكن المريض من العودة إلى الحياة الطبيعية في غضون فترة زمنية قصيرة ".

وأضاف بكداش: "يسعدنا أن نكون جزءا من رحلة المريض التحويلية نحو التعافي. ونحن ملتزمون بضمان التميز في رعاية المرضى والعمليات والمساهمة في تحقيق رؤية "صحة" و"بيور هيلث" لتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للرعاية الصحية".

فيما قال المريض: " اعتقدت للحظة أن حياتي قد انتهت، فقد كنت أعاني من الورم وما يسببه من المشكلات، وشهدت الأشهر القليلة الماضية دوامة سريعة التقلب، وخيار تلقي العلاج في مستشفى توام، وثقتي بخبرات الأطباء في المستشفى، لقد كان تحولا حقيقيا بالنسبة لي أعطاني الأمل في الحياة مرة أخرى. أشكر الفريق الطبي وإدارة المستشفى على الرعاية والدعم النفسي خلال مرحلة العلاج ".