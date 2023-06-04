«الصحة» تسحب تشغيلات من منتج طبي يستخدم لعلاج الالتهابات

طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بسحب تشغيلات من منتج طبي يستخدم لعلاج الالتهابات، إضافة إلى سحب وسيلتين طبيتين لأسباب تتعلق بسلامة المنتج، وأوصت الشركات المصنّعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والصيدليات بالتوقف عن صرفها إلى حين تعديل أوضاعها.

وأصدرت الوزارة تعميماً أرسلته إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بشأن سحب تشغيلات من مجموعة المنتج الطبي «Mesporin 500mg IM,1000mg IV/IM» وهو علاج يستخدم كمضاد حيوي لعدد من الالتهابات، بعدما أكدت الشركة المصنّعة وجود جزيئات بشكل متقطع في عينات تمثيلية للتشغيلات المعنية.

وطالبت موزعي المنتج المذكور بإيقاف التوزيع، وسحب جميع التشغيلات المتأثرة للتركيز المعني، كما طالبت ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلات المتأثرة، وأكدت على جميع الصيدليات ضرورة التوقف عن صرفها وإعادتها إلى المورد.

في سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر أرسلته إلى المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية، بشأن سحب الوسيلة الطبية «SAGE™ Vitrification Media Kit» نتيجة قيام الشركة المصنّعة بسحب تشغيلة واحدة من المنتج، بسبب وجود قوارير بملصقات بيانات خطأ، قد تحتوي المجموعات المتأثرة على قوارير مصنفة على أنها محلول تجميد «VS»، ولكنها في الواقع تحتوي على محلول موازنة (ES)، وشددت على ضرورة اتباع تقرير السلامة الصادر عن الشركة المصنّعة.

وفي تعميم ثالث، طالبت الوزارة بسحب الوسيلة الطبية «MAQUET Cardiopulmonary GmbH/Getinge»، بعدما بدأت الشركة بإزالة المنتج بسبب عدم وجود آلية كافية لتعقيم العبوة، وأكدت ضرورة اتباع التقرير الصادر عن الشركة المصنعة.

وطالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عبر قنواتها الرسمية، في حال التعرض لأي مضاعفات صحية نتيجة استخدام المنتجات المذكورة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.