يشكل نقلة نوعية في العلاج.. "أسترازينيكا" تطلق عقار "تريميليموماب" الجديد لعلاج السرطان في الإمارات

أعلنت "أسترازينيكا"، الشركة العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي، عن إطلاق العقار الدوائي الثوري الجديد IMJUDO® (تريميليموماب) في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط في الحصول على هذا العقار. ويتوّج هذا الابتكار الدوائي نقلة نوعية في علاج السرطان، إذ يستهدف علاج العديد من الأورام السرطانية.



وأثبتت التجارب السريرية كفاءة عقار IMJUDO® كمزيج دوائي وقدرة المرضى المصابين بأنواع عديدة من الأورام السرطانية على تحمله، بما يشمل سرطان الرئة النقيلي ذو الخلايا الصغيرة وسرطانات القنوات الصفراوية. وأظهر الدواء نتائج واعدة في إطالة معدلات البقاء على قيد الحياة دون تفاقم المرض ومعدلات الحياة الإجمالية، الأمر الذي يزود المرضى بمخرجات علاجية أفضل ويعزز من جودة حياتهم.



واستضافت "أسترازينيكا" سلسلة من ورش العمل والجلسات لتعريف خبراء الرعاية الصحية في دولة الإمارات بماهية الدواء الجديد. وشهدت الجلسات مشاركة أكثر من 100 متخصص في قطاع الرعاية الصحية من منشآت طبية رئيسية متخصصة في علاج السرطان، حيث استعرض عدد من خبراء الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين خلالها البيانات الثورية التي نتجت عن استخدام مزيج العلاج المناعي لتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بين المرضى المصابين بسرطان الكبد والرئة، والذين يحتاجون بشكل عاجل لخيارات دوائية جديدة وفعالة، مؤكدين على أن الحاجة هذه غير ملباة بعد إلى حد كبير.



وينسجم إطلاق عقار IMJUDO® في دولة الإمارات مع تركيزها المتنامي على توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان، لاسيما مع احتضان الدولة لأكثر من 30 مركزاً وعيادة لعلاج هذا المرض[1]. وعملاً بتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيها، تواصل دولة الإمارات تنفيذ خطط استراتيجية شاملة لتحسين مستويات رعاية السرطان والارتقاء بممارسات التشخيص المبكر وتعزيز توافر العلاجات المبتكرة. ويأتي إطلاق عقار IMJUDO® ليدعم التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة رعاية الأورام ورفد المرضى وأسرهم بوصول يسير إلى أحدث الخيارات العلاجية.



ويعكس إطلاق هذا العقار الدوائي المبتكر التزام "أسترازينيكا" بإحداث تحول جذري في مشهد الرعاية الشاملة لأمراض السرطان في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، حيث توجه الشركة تركيزها نحو تحسين المخرجات العلاجية للمرضى وتعزيز رفاه أسرهم، ويمثل عقار IMJUDO® ثمرة هذه المساعي.



وفي هذا السياق، قال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى "أسترازينيكا": "تتمحور رسالتنا في شركة ’أسترازينيكا‘ حول الاستمرار بالتعاون مع شركائنا للارتقاء بصحة وعافية المجتمعات وأفرادها والعالم بأسره. ويأتي تعاوننا المستمر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ليؤكد على التزامنا الراسخ بتسريع وتيرة الابتكارات المتقدمة في دولة الإمارات والمنطقة، منطلقين من تركيزنا الاستراتيجي على إيجاد علاج فعال لمرض السرطان وتجنب وفياته. وما يزيدنا اليوم فخراً هو تواجدنا لأكثر من أربعة عقود في دولة الإمارات والنجاحات التي حققناها طيلة هذه الفترة، لنتمكن معاً من تزويد الدولة بأحدث الحلول الطبية المبتكرة ".



من جانبه قال الدكتور حميد الشامسي رئيس جمعية الإمارات لطب الأورام: "يعتبر عقار IMJUDO® خطوة هامة لدعم المساعي العالمية للتصدي لمختلف أنواع السرطان، لاسيما وأن البيانات الأولية التي تدعم هذا العقار الثوري تشير إلى أنه العلاج الأول والوحيد المعتمد لإعطائه مع عقار IMFINZI® الذي أظهرت بياناته الممتدة على مدار ثلاث سنوات فاعليته كخط علاجي أول لسرطان الخلايا الكبدية المتقدم أو غير القابل للاستئصال. ويمنح هذا العلاج المناعي السباق أملاً جديداً للمرضى وعائلاتهم. كما يرسخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في رعاية السرطان بمنطقة الشرق الأوسط، وموقعها كوجهة عالمية لتلقي أفضل مستويات الرعاية الصحية. ونتطلع قدماً لرؤية النتائج الإيجابية التي سيعود بها عقار IMJUDO® على المرضى، وماضون في تعاوننا مع ’أسترازينيكا‘ للتصدي لتحديات مرض السرطان".



وتلتزم "أسترازينيكا" ببذل كل جهد ممكن لضمان توافر عقار IMJUDO® في دولة الإمارات وسهولة الوصول إليه، مع استمرارها بالتعاون مع مزودي خدمات الرعاية الصحية وصناع السياسات ومجموعات دعم المرضى لنشر الوعي حول هذا العقار ودوره في الارتقاء بمستويات رعاية مرض السرطان.