"الإمارات للخدمات الصحية" تثني على الجهود الاستثنائية للكوادر التمريضية في يومهم

أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن اليوم العالمي للتمريض فرصة لاستذكار الجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر التمريضية والأدوار الحيوية التي تلعبها بكفاءة وجودة عاليتين ضمن فريق الرعاية الصحية متعدد التخصصات والذي أثبت جدارته.

وهنأ السركال في تصريح له جميع الممرضين والممرضات ممن يعملون في منشآت المؤسسة والقطاع الصحي عموماً بهذه المناسبة العالمية التي تحتفي بها المؤسسة إلى جانب المجتمعات الصحية في مختلف أنحاء العالم في 12 مايو من كل عام .. لافتا إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل مساعيها الحثيثة لدعم وتمكين الكوادر التمريضية خاصة فئة الشباب كونهم يمثلون مستقبل المهنة والذراع الداعمة للنظام الصحي بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في الدولة.

وعبر عن حرص المؤسسة على إبراز جهودهم الكبيرة وتسليط الضوء على الدور الجوهري الذي تضطلع به الكوادر التمريضية مشيراً إلى اتساع نطاق الأعمال والمهام المنوطة بهم وتشعب أدوراهم التخصصية بما يخدم تحقيق رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بأن تكون من الوجهات الرائدة عالمياً في تقديم أفضل الخدمات الصحية لا سيما الخدمات التمريضية العامة والتخصصية وذلك ضمن أفضل الممارسات العالمية.