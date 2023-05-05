بلدية دبي تفحص 518 عينة غذائية خلال موسم القرية العالمية

أعلنت بلدية دبي أن مختبرها المتنقل لفحوص الأغذية أنجز 2072 فحصاً وتحليلاً لـ518 عينة غذائية خلال موسم القرية العالمية بين أكتوبر وأبريل الماضيين، بهدف التأكد من جودة وسلامة المُنتجات الغذائية بمواقع الفعاليات التي تُقام في الإمارة.

وأفادت بأن ذلك يأتي في إطار جهودها لضمان مطابقة المنتجات والمواد الغذائية للمواصفات القياسية المعتمدة في إمارة دبي، وحرصها على توفير منظومة صحة وسلامة غذائية آمنة، بما يعزز من جودة الحياة لسكان دبي وزوارها على حدٍ سواء.

ويوظف المختبر المتنقل لفحوص الأغذية، التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة التي تساعد على القيام بالفحوص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، وإصدار نتائج سريعة عالية الدقة، إضافةً إلى التأكد من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المُعتمدة.

من جانب آخر، أجرت بلدية دبي، خلال شهر رمضان المبارك، حملات وجولات رقابية وتفتيشية لأخذ عينات من المنتجات الغذائية التي يكثر تداولها خلال رمضان، كجزء رئيس من مهامها في الرقابة المستمرة، وإجراء التحليلات والفحوص.

وهدفت الحملات إلى ضمان أفضل مستويات سلامة الغذاء، والصحة والسلامة العامة لجميع المستهلكين في الإمارة، والحد من عمليات التضليل والغش التجاري، إضافةً إلى توعية المستهلكين بأهمية الاطلاع على بطاقات البيان للمنتجات المعبأة، والتواصل مع الجهات الرقابية في حال الشك فيها.

وتركزت حملات سلامة الغذاء على محال بيع التجزئة ومنافذ البيع في المراكز التجارية، التي تشمل التمور والعصائر الرمضانية والمكسرات والحلويات، وبعض المجمدات ومنتجات الألبان، حيث جرى التحقق من المنتجات الرمضانية المعروضة، وكميات العبوات المعبأة مسبقاً في أسواق الإمارة، ومدى مطابقتها لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بها.