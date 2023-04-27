دبي تستضيف فى 5مايو المؤتمر العالمي لجمعيات الجراحة التجميلية بمشاركة 1500 خبير من 112 دولة

تستضيف دبي المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية" ICOPLAST" الذي سيقام بدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي في الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل" AASMA" وشعبة الإمارات لجراحة التجميل" EPSS".

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الذي يقام لأول مرة في مدينة عربية أكثر من 1500 خبير ومتخصص في مجال الطب وجراحة التجميل من أكثر من 60 جمعية دولية ومن 112 دولة حول العالم مهتمة بطب التجميل والجراحة التجميلية الترميمية ما يثري جدول الأعمال الشامل للمؤتمر الذي يتضمن مجموعة من ورش العمل المتخصصة والندوات والمحاضرات العلمية التي تسلط الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية المهمة في مجال الجراحة التجميلية والترميمية .

كما تضم فعاليات المؤتمر تقديم مجموعة من الأوراق البحثية التي تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة ومناقشة الاتجاهات الجراحية الجديدة لتجميل الوجه والتحديثات في جراحة الثدي وأحدث تقنيات نحت الجسم و التطورات المتعلقة بالجراحة التجديدية والطب وآخر المستجدات في أمراض زراعة الثدي والتقنيات المبتكرة غير الجراحية في تجديد شباب الوجه والجسم وغيرها من الموضوعات.

ويستقطب المؤتمر نخبة من جراحي التجميل في العالم وأطباء الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة وقادة القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في مجال التجميل وطلبة كليات الطب وفرق التمريض والمقيمون المهتمون.

وأعرب الدكتور جمال جمعة رئيس الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل عن سعادته بإقامة المؤتمر في دبي لأول مرة وبالمستوى الرفيع للمحتوى العلمي للمؤتمر .

وقال إن فريقا من جراحي التجميل المشهورين يعمل بكل جد على رفد المؤتمر بأفضل البحوث العلمية عالية المستوى التي قام بإعدادها رواد وقادة الجراحة التجميلية والطب التجميلي في العالم مؤكدا أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من الشركات الوطنية والشركات الدولية المتخصصة والشركات الناشئة في هذا المجال.

من جهته لفت الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة الإمارات لجراحة التجميل إلى حجم المشاركات العالمية من كبرى الشركات في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يجمع أكثر من 150 عارضًا من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد لعرض أحدث التقنيات والتطورات في مجال الجراحة التجميلية والتجميلية.

من جانبه أوضح سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أن دعم الجائزة لهذا المؤتمر يأتي في إطار جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع الصحي في مختلف التخصصات الطبية العلاجية والجراحية من خلال دعم الملتقيات العلمية التي تتيح التواصل المباشر والفعال للقائمين عليها.