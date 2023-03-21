المؤتمر الـ 13 لأمراض القلب يناقش الطب الوقائي

ناقش المؤتمر السنوي الـ13 لأمراض القلب والشرايين، تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون العلمي مع جمعية القلب الخليجية، دور طب القلب الوقائي والعلاجات الناشئة لحالات اضطرابات مستوى الدهون في الدم.

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين لتطوير الخدمات الصحية.

وأفاد رئيس المؤتمر الدكتور وائل المحميد، بأن المؤتمر ناقش علاج أمرض الشريان التاجي، وحالات الاختلال الوظيفي للبطين الأيسر. وأضاف أن المؤتمر ناقش نتائج استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة وعمليات زرع الصمام أو استخدام مشبك الصمام الميترالي، والتركيز على كيفية معالجة حالات فشل القلب، بالإضافة إلى الفيزيولوجيا الكهربائية ومنظمات ضربات القلب. من جانبه قال المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عبدالله بن سوقات، إن الجائزة تسير على نهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في دعم التعليم الطبي المستمر والمؤتمرات الطبية الجادة، خصوصاً تلك التي تعود بالفائدة على أطباء الدولة بشكل خاص وأطباء المنطقة العربية بشكل عام.