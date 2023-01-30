"إسعاف دبي" تدخل التطبيب عن بعد والإسعاف الكهربائي ضمن خدماتها الإسعافية

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها أدخلت، خدمتي التطبيب عن بعد، والإسعاف الكهربائي ضمن خدماتها الإسعافية، ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها وتعزيز قدراتها بما يتناسب مع استراتيجية إمارة دبي.

واستعرضت المؤسسة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، مشروعي

التطبيب عن بعد، والإسعاف الكهربائي والتي تم تصميمها ضمن مشاريع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التطويرية لمركبات .

و قال المدير التنفيذي للمؤسسة مشعل عبدالكريم جلفار إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ستعرض من خلال منصتها تجربة حية لمشروع التطبيب عن بعد “ TELE-EMS” وهو أحد مشاريعها التطويرية المستحدثة وتعتمد على تواجد طبيب طوارئ متواجد في غرفة العمليات على مدار اليوم يوجه الطاقم الطبي لتقديم الرعاية المتقدمة مع الحالات في الميدان عن طريق التواصل المباشر مع الطاقم الإسعافي في موقع البلاغ والتي تعتبر من أحدث التقنيات لتحسين تقديم خدمات الرعاية الإسعافية ، والتي تساعد الطبيب والطاقم الإسعافي على تقديم أفضل رعاية متقدمة للحالات وصرف الأدوية المناسبة لها تحت إشراف الطبيب ، مما أسهم في رفع نسبة الحالات التي تم إنقاذها في الموقع إلى جانب تقليل نسبة الخطر على الحالات ،

وأضاف جلفار "الإسعاف الكهربائي هو مشروعنا الثاني الذي تعرضه شركة بريستول في منصتها وهو وحدة إسعاف نقل مختصة. تم تصميمها خصيصا للمؤسسة بالتعاون مع شركة غازا الإسبانية وهي مركبة كهربائية بالكامل بدون أي انبعاثات كربونية ، ومصنعة من شركة مرسيدس. ضمن مشاريع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التطويرية لمركبات الإسعاف وقد تم إدخال العديد من التقنيات و التحديثات على التجهيزات الداخلية و الخارجية للمركبة من خلال إستخدام نظام الإنتراكس الذي يسمح بتجهيز المركبة بكل سهولة وسرعة خلال ‫الحالات الطارئة و حالات النقل مما يعطي مساحة داخلية أكبر لراحة المريض، بالإضافة لاستخدام نقالة فيرنو الذكية المتطورة من نوع أي أن أكس. و التي تعتمد في حركتها على نظام ذكي يتأقلم مع حجم و حالة المريض. كما صممت المركبة من الداخل بشكل يوفر الرفاهية و الراحة الكاملة للمريض وتم تزويدها بنظام الآيستك نظام التتبع الذكي الذي يراقب حركة السيارات ويساهم إدارة الأسطول الإسعافي . و يأتي مشروع الإسعاف الكهربائي بنسخته الحالية نتاج 4 سنوات من العمل و التحديث على مركبات الإسعاف وتعتبر نسخة الإسعاف الكهربائي الأكثر تطورا و راحة وتطلقه المؤسسة لأول مرة خلال معرض الصحة العربي 2023.