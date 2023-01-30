"صحة دبي" تطلق مبادرة "وياكم" لتوفير الرعاية الطبية لكبار مواطني دبي

أطلقت هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2023 مبادرة: "وياكم" التي خصصتها لكبار المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة، المستفيدون من التأمين الصحي الحكومي "عناية"، ممن تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق.

وتستهدف المبادرة توفير الدعم اللازم لتوفير الرعاية الطبية عالية الجودة لتتناسب وظروف كبار المواطنين، وتلبي احتياجاتهم بالشكل الأمثل وبالمستوى الذي يفوق توقعاتهم، وذلك ضمن إشراف ومتابعة دقيقة من مؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة،

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي صالح الهاشمي على أهمية هذه المبادرة التي أطلقتها الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بهدف توفير خدمات صحية متميزة وعالية الجودة لكبار المواطنين، وضمان توفر مستوى نموذجي لعلاجات الأمراض المزمنة، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية المنزلية، وتوفير خدمات صحية سريعة لكبار المواطنين.

واستعرض الهاشمي الخدمات التي تتضمنها مبادرة "وياكم" ومنها تقديم الاستشارات الطبية، والفحوصات المخبرية، وفحص العيون، وخدمة توصيل الأدوية لمنازل كبار المواطنين، والتمريض المنزلي والغسيل الكلوي، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تخضع لجدول منافع وسياسة برنامج الضمان الصحي الحكومي الموحد "عناية"

وأشار إلى إمكانية الحصول على الخدمة من خلال التواصل على الرقم المجاني المخصص 800436292 والضغط على الرقم 2 للوصول إلى الخدمة.