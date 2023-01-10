«صحية الوطني» تعتمد خطة عملها لمناقشة الأمن المائي

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة ناعمة عبدالله الشرهان؛ خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي (مقرر اللجنة)، وخالد عمر الخرجي، وسمية بن حارب السويدي، وعائشة محمد الملا، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وقررت اللجنة دعوة ممثلي الجهات المعنية في هذا الموضوع وجمعيات النفع خلال اجتماعاتها المقبلة، وعقد حلقة نقاشية افتراضية بشأن الموضوع.