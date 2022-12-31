«صحة» تعلن إغلاق مراكز فحوص «كورونا» في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) إغلاق مراكز إجراء فحوص «كوفيد-19» في أبوظبي والعين والظفرة، اعتباراً من 31 ديسمبر 2022.

وأكدت الشركة أنها ستوفر الفحوص وجرعات التطعيم الخاصة بـ«كوفيد-19» في المراكز التابعة لشبكة «صحة»، لافتة إلى أنه سيجري تقييم حالة المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، في مستشفى الرحبة ومستشفى العين، علماً أنه يمكن أيضاً تقييم حالات «كوفيد-19» الإيجابية، في أي من مراكز الرعاية الصحية التابعة لشبكة «صحة».

وأفادت بأنه يمكن حجز المواعيد عبر تطبيق «صحة» على الهاتف المحمول أو تطبيق «واتس أب» على الرقم 4102200-02.

وتقدمت الشركة بجزيل الشكر والامتنان إلى الكوادر البشرية التي بذلت جهوداً جبارة للحفاظ على سلامة المجتمع.

وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) فازت بالمسابقة الدولية لأفضل الممارسات لمراكز المسح من المركبة، والتي نظمتها مؤسسة موارد تحسين أداء الأعمال ومركز أبحاث التميز المؤسسي، بالشراكة مع مركز أبوظبي الدولي للتميز المؤسسي وغرفة أبوظبي وجائزة الشيخ خليفة للتميز، بمشاركة 68 مشروعاً من تسع دول.

وتم تقييم جميع المشاريع في المسابقة على أساس أربعة معايير، هي مستوى النشر والابتكار والنتائج المحققة، وما إذا كان المشروع قد تم تكييفه من قبل منظمات أخرى، أو تم قياسه مقابل ممارسات أخرى مماثلة.

وتمت إدارة مشروع مراكز اختبار فيروس كورونا من داخل السيارات من قبل الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة صحة، كما تم إدراج ثلاثة مشاريع أخرى تتعلق بجهود صحة في مكافحة الوباء، ضمن أفضل الممارسات.

وحصلت مراكز تقييم فيروس كورونا، التابعة لشركة صحة ومشروع التطعيم ضد فيروس كورونا، على تصنيف سبع نجوم، وهو أعلى تصنيف في مخطط شهادة أفضل الممارسات في مسابقة أفضل الممارسات الدولية. كما حصل مشروع التعافي الخاص بالخدمات العلاجية الخارجية، الذي ركز على استراتيجية شركة الخدمات العلاجية الخارجية للحفاظ على السلامة طوال الوباء للمرضى غير المصابين بفيروس كورونا، لمواصلة السعي للحصول على استشارة للاحتياجات الطبية المستمرة، على تصنيف خمس نجوم أيضاً.