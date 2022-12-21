اعتراف دولي بمواصفة «الإمارات للاعتماد» في تقديم خدمات الرعاية الصحية

حصلت مواصفة مركز الإمارات العالمي للاعتماد الخاصة بتقييم جهات مقدمي خدمات الرعاية الصحية على الاعتراف الدولي من «الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية» (ISQua)، في إنجاز عالمي تم بجهود إماراتية، وبالتعاون مع مجموعة من الكفاءات الطبية الوطنية العاملة في مختلف قطاعات الرعاية والخدمات الصحية بالدولة.

وأشاد خبراء الجمعية الدولية بالمواصفة التي أعدها المركز، وبنقاط تميزها، بدءاً من تغطيتها لكل المعايير المطلوبة بنسبة بلغت 98.4%، ثم شمولها بشكل غير مسبوق لقطاعات متعددة من مؤسسات الرعاية الصحية، متضمنة المستشفيات، والعيادات الطبية بمختلف تخصصاتها، ومراكز جراحات اليوم الواحد، ومراكز الإخصاب، وخدمات الرعاية المنزلية، وخدمات السياحة العلاجية، والرعاية الصحية عن بُعد. وقالت المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، أمينة أحمد محمد: «يسعى المركز إلى الإسهام في تنفيذ رؤية القيادة في ما يتعلق بتطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية في دولة الإمارات ودبي، من خلال مراقبة امتثال كل الجهات المعنية بهذا القطاع للتشريعات والقرارات واللوائح المعمول بها والمواصفات المعتمدة، ويتم ذلك من خلال زيارات ميدانية لمراجعة وتقييم خدمات تلك الجهات، وكذلك وضع المواصفات التي تضمن تقديم الخدمات وفقاً لأعلى المعايير الدولية، إذ نسعى إلى الريادة في تطوير هذه المعايير، ترسيخاً للمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي في مجال إدارة الجودة، والنهج المتبع دائماً في توفير أفضل الخدمات ضمن مجموعة واسعة من تخصصات الرعاية الصحية».

وثمّن خبراء الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية تنوّع معايير الجودة في المواصفة، التي امتدت لتلبي احتياجات جميع مرتادي مؤسسات الرعاية الصحية، وعدم اقتصارها على المرضى فحسب، بل شملت أيضاً احتياجات المرافقين الصحيين والزائرين وحتى العاملين بتلك المؤسسات، ما منح تلك المواصفة فرصة للتميز عن مثيلاتها من المواصفات الدولية والإقليمية المعتمدة سابقاً، سواء دولياً أو في منطقة الشرق الأوسط.

ويمهّد الاعتراف الدولي بهذه المواصفة الطريق أمام «مركز الإمارات العالمي للاعتماد» ليصبح صاحب الريادة عالمياً وإقليمياً في تقديم خدمات متكاملة مُعترَف بها دولياً، تغطي مختلف جهات الرعاية الصحية، استناداً إلى معايير موثوقة عالمياً، ما يعزز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات كمقصد عالمي للسياحة الطبية، ويمنح الفرصة لوضع نواة لميثاق موحد لمعايير الخدمة الصحية بجميع إمارات الدولة مستقبلاً.