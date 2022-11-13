"مؤتمر الأمراض الجلدية" يكشف عن علاج مبتكر لمرض الحكاك العقيدي بالدولة

كشف المؤتمر السنوي السادس للأمراض الجلدية، عن علاجات مبتكرة لعدد من الأمراض الجلدية بالدولة، أبرزها علاج لمرض «الحكاك العقيدي»، لتكون بذلك الدولة الثانية التي تعتمد تطبيق هذا العلاج بعد أمريكا، إضافة إلى نوعين من الأمراض الجلدية الجينية الجديدة.

وأوضحت رئيس المؤتمر الدكتور منى المراوي خلال المؤتمر أن مرض الحكاك العقيدي يصاب به العامة، لا سيما كبار السن، وله أثر كبير على نشاط المريض وحالته النفسية، مشيرة إلى أن العلاج المبتكر كان يستخدم سابقاً لعلاج المصابين بمرض الأكزيما من عمر 6 أشهر فما فوق.

وذكرت المراوي أن الجمعية وقعت خلال انطلاق أعمال المؤتمر إتفاقية التعاون المشترك مع جمعيات الامراض الجلدية في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، بهدف الوقوف على أحدث علاجات الأمراض الجلدية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة لمرضى الأمراض الجلدية، وتمت مراسم التوقيع بحضور وفداً من اساتذة وخبراء الأمراض الجلدية من الدول المشاركة ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الطبية للأمراض الجلدية فضلاً عن انضمام مجموعة ميدام وهي منصة اماراتية تضم نخبة من الأطباء والباحثين في الأمراض الجلدية، مفيدة إلى ان المؤتمر سيناقش في هذه النسخة إمكانية التعاون لإنشاء جمعية خليجية للأمراض الجلدية ومنها ينطلق مؤتمر خليجي للأمراض الجلدية مستقبلا ليشكل منصة تخدم علاجات الامراض الجلدية على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأوضحت أن المؤتمر الذي أقيم على مدى 3 أيام متتالية استقطب أكثر من مائتي طبيب متخصص من عدة دول من بينها دولة الإمارات والسعودية ومصر وعمان والكويت ولبنان وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والهند وغيرها على مدى ثلاثة أيام بفندق هيلتون الحبتور سيتي بدبي.

وأفادت أن المؤتمر أوصى بتسجيل للأمراض الجلدية ابتداء من مرض الصدفية وتتلوها الامراض الأخرى، مثل الاكزيما، وحب الشباب.