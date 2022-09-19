دبي تستضيف معرض وملتقى طب الأشعة 25 أكتوبر

تستضيف دبي الدورة السابعة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة الذي سيقام خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ويشارك فيه نخبة من الخبراء والأطباء المختصين بطب الأشعة والتصوير التشخيصي من المنطقة والعالم وحوالي 30 شركة رائدة من أكثر من 25 دولة.

ويضم البرنامج العلمي للمؤتمر 65 جلسة علمية ستناقش أبرز المواضيع والتطورات التكنولوجية في مجالات الأشعة والتصوير التشخيصي وستوفر منصة للشركات المشاركة لعرض أفضل خدماتهم والالتقاء مع أخصائيي الأشعة ومصوري الأشعة ومديري المستشفيات والأساتذة والأكاديمين والباحثين والمقيمين والفنيين وأطباء الأورام.

وسيركز المؤتمر على مسارات علمية مختلفة ومتنوعة تشمل مؤتمر أخصائيي الأشعة والذي سيمتد على مدار 3 أيام وجلسات مخصصة لمصوري الأشعة ليومين بالإضافة إلى ندوة افتراضية خاصة بالطب النووي والموجات فوق الصوتية والتي ستنعقد ليوم واحد.

ويوفر المعرض التجاري المصاحب للمؤتمر فرصة متميزة للقاء كبار صناع القرار في المجال والتعرف على أبرز التقنيات والإبتكارات في عالم الأشعة.

وعبر الدكتور عبدالله الرميثي رئيس شعبة الأشعة في جمعية الإمارات الطبية عن الفخر بعقد الدورة السابعة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في دبي الشهر القادم حيث ستشهد دورة هذا العام مشاركة نخبة من الخبراء والأطباء الذين سيديرون العديد من الجلسات الحوارية والندوات التي تساهم في التطوير المستمر لسبل ممارسة الإختصاص على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وقال " نعمل في هذه الدورة على التعمق في مواضيع تناقش التحديات التي تواجه هذا الإختصاص ومستقبله عالميا ونتطلع في شعبة الأشعة في جمعية الإمارات الطبية إلى مقابلة زملائنا في المجال والعمل يدا بيد على تطوير طب الأشعة سويا".

من جانبه قال هاشم العوضي رئيس جمعية الإمارات لفنيي الأشعة إن هذا الحدث يهدف إلى بناء جسور التواصل ما بين مجتمع أخصائيي الأشعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار المختلفة المتعلقة بهذا الإختصاص باستخدام أحدث الإبتكارات التي يقدمها الذكاء الإصطناعي والحلول المستقبلية التي تعزز من طب الأشعة وقدراته.

من جانبها أكدت سمر الفرا رئيسة وحدة التعليم وعضوة مجلس إدارة في جمعية الإمارات لفنيي الأشعة التابعة لجمعية الإمارات الطبية أن هذا الحدث السنوي يعد أفضل منصة لتبادل المعرفة والخبرة والتواصل مع كافة المتخصصين الميدانيين منوهة بأن أجندة المؤتمر هذا العام ستكون أكثر ثراء وشمولية حيث تتضمن جلسات وأنشطة مختلفة ومسابقات للملصقات التعليمية المتعددة والتي تخلق لدى المشاركين تجربة غنية ومميزة.

وسيستضيف المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة هذا العام مركز أعمال متخصصا "B2B" والذي يسهم في جدولة الإجتماعات مسبقا بين العارضين والمشترين المؤهلين والمتخصصين وكافة صناع القرار في مراكز الأشعة والمرافق الصحية ستستضيف الدورة السابعة من المؤتمر والمعرض.

ولفتت شارلوت بيردمور المديرة التنفيذية للسياسة المهنية في جمعية وكلية أخصائيي التصوير بالأشعة في المملكة المتحدة إلى مشاركة ثلاثة متحدثين ذوي الخبرة في جلسات مختلفة خلال المؤتمر ستتطرق إلى العلاجات السريرية والمجالات العلمية والوظيفية للتخصص.

وينظم معرض وملتقى طب الأشعة في الإمارات سنويا من قبل مؤسسة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض - العضو في "اندكس القابضة"- وذلك بالتعاون مع شعبة الإمارات للأشعة وجمعية الإمارات لفنيي الأشعة وبدعم من "UIBC"وجمعية أخصائي التصوير بالأشعة في المملكة المتحدة والجمعية العلمية السعودية للأشعة وجمعية أطباء الأشعة الأردنية وجمعية الطب الإشعاعي الباكستانية ورابطة الأشعة التشخيصية البحرينية..فيما يحظى المؤتمر والمعرض برعاية من "باير" و "Infinitt" و"كانون" و "Del Medical".