ربط 7 ملايين مريض في أبوظبي بمنصة «ملفي» للرعاية الصحية

أعلنت منصة «ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة في أبوظبي، تحقيق إنجاز لافت بربطها مليار سجل طبي من سبعة ملايين مريض في أبوظبي خلال ثلاث سنوات ونصف السنة فقط، مشيرة إلى أن نظام «ملفي» بات يربط الآن نحو 100% من المنشآت الصحية في أبوظبي مع أكثر من 47 ألف مستخدم مصرح له (من أطباء وممرضين ومساعدين طبيين) في 2347 من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة في جميع أنحاء الإمارة.

وتفصيلاً، تُعد منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي «ملفي» النظام الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتبادل المعلومات الصحية، الذي يعمل على ربط مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة في أبوظبي ربطاً آمناً، بهدف تبادل المعلومات الصحية المهمة بين مقدمي الرعاية الصحية في الوقت الفعلي، وتوفير قاعدة موحدة لسجلات المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية والنتائج المحققة للمرضى، وتتولى إدارة منصة ملفي شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، والتي تأسست بموجب شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمت بين دائرة الصحة – أبوظبي وشركة «إنجازات»، وتعتبر المنصة جزءاً من الأولويات الاستراتيجية للدائرة، وعنصراً أساسياً في مسيرة التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة في «ملفي»، روبرت دينسون: «أرست حكومة أبوظبي خططاً طموحة للارتقاء بمكانتها في صدارة التحول الرقمي، إذ سرعان ما أدركت أهمية ربط منشآت الرعاية الصحية والدمج المبكر للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وخلال فترة وجيزة، أثبتت (ملفي) جدارتها باعتبارها أحد أبرز ركائز التحول الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة»، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يدعم المهمة المتمثلة في ضمان التبادل الآمن والمضمون للمعلومات الصحية للمرضى لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية ونتائج المرضى على صعيد الإمارة.

وأضاف: «منصة (ملفي) قامت أيضاً في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق (ملف عوامل الخطورة الطبية للمريض) كخاصية جديدة تتيح لجميع الأطباء المصرح لهم بالوصول إلى المنصة وإمكانية التنبؤ المستقبلي بمخاطر إصابة الفرد بأمراض مزمنة معينة، أو إمكانية تعرضه لطارئ صحي خطير بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يدعم من توفير خدمات الرعاية الوقائية، ومن المتوقع أن تحقّق المنصة مزيداً من الإنجازات الاستثنائية خلال الأشهر المقبلة، تماشياً مع خططها الرامية لتوسيع باقة منتجاتها والخصائص التي تتيحها». وتمكن «ملفي» الأطباء والمهنيين المختصين من فرق الرعاية الصحية من الوصول إلى أهم المعلومات الطبية الخاصة بهم، وتوفير الوقت والعناء لنقل السجلات الطبية للزيارات السابقة أو تكرار الفحوص، وتساعد في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في جميع المنشآت الصحية بالإمارة، وتضم المنصة 559 مليون سجل طبي مثل زيارات المرضى والحالة الصحية للمرضى وأنواع الحساسية، والإجراءات الطبية التي خضع لها المريض، ونتائج الاختبارات، وتقارير الأشعة، والأدوية.

وباتت منصة «ملفي» قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الصحية العامة في الوقت الفعلي، ما يتيح مراقبة المتلازمات وإدارة الأمراض المزمنة، عبر تحديد مخاطر انتشار الأمراض ومكافحة الأوبئة، بما يمكّن الحكومة من وضع خطط للاستجابة الطبية بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، فيما سيعمل نظام «ملفي» مستقبلاً باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، على الحد من تفاقم الأمراض بشكل كبير والارتقاء بالرعاية الصحية لتعزيز جودة الحياة.