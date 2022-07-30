4 إجراءات للوقاية من سرطان القولون والمستقيم

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حددت هيئة الصحة في دبي 4 إجراءات يجب الالتزام بها، للوقاية من سرطان القولون والمستقيم، مشيرة إلى أن أعراض هذا المرض لا تظهر في الغالب خلال المراحل الأولى منه.

وحسب الهيئة فإن الإجراءات الوقائية من سرطان القولون والمستقيم تتمثل في " البدء بالفحص الدوري كل 10 سنوات بدءاً من 45 سنة، الحفاظ على وزن صحي، ممارسة النشاط البدني، الغذاء الصحي مع تجنب تناول اللحوم الحمراء والمعالجة، تجنب التدخين".

وتتمثل أبرز أعراض المرض في " وجود دم في البراز، فقر الدم، الألم في البطن، تغيير في عادات التغوط، فقدان الوزن، الإعياء"

وأفادت الهيئة أن سرطان القولون والمستقيم يعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالنسبة لوفيات السرطان من النساء والرجال، ويبدأ على شكل زوائد نسيجية قابلة للتحول إلى سرطان في القولون.

وذكرت أنه من خلال الفحص يمكن اكتشاف الزوائد النسيجية القابلة للتحول إلى سرطان وإزالتها قبل أن تتحول إلى سرطانية، مؤكدة أن جميع الزوائد اللحمية لا تتحول إلى سرطانية، فيما يعد الكشف المبكر عن هذا المرض يجعل العلاج والتعافي أفضل وأكثر فاعلية.

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