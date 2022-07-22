"الصحة" تحذر من دواء مقلد للتخدير الموضعي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من استخدام المنتج المقلد للمستحضر الطبي " بروكوميل 45 مل"، المستخدم لعلاج عدة أغراض أهمها التخدير الموضعي، مشيرة إلى أنه تم ضبط تشغيلة مقلدة للمنتج المذكور تحمل الرقم 981910b، في إحدى صيدليات الدولة، ومن الممكن تواجده في صيدليات أخرى في الدولة.

وأوضحت الوزارة في تعميم أرسلته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، أن الشركة المصنعة للدواء أكدت أن التشغيلة المضبوطة مزورة، ومصنعة من مصدر مجهول تحمل اسم الصنف التجاري والشركة المصنعة واسم الوكيل المعتمد وليست موردة من قبل الوكيل المعتمد.

ويستخدم دواء " بروكوميل 45 مل" كبخاخ للتخدير الموضعي لوقف الحكة والألم عند وجود الخدوش، والحروق الطفيفة، والاكزيما، ولدغ الحشرات، كما يستخدم في تأخير القذف عند الرجال.

وأكدت الوزارة أن المنتج الأصلي مسجل لدي إدارة الدواء في الوزارة، داعية إلى عدم تداول المنتج المقلد إن وجد.

وينتمي الدواء الأصلي والمنتج المعتمد، إلى فئة من الأدوية تعرف باسم التخدير الموضعي حيث يسبب التخدير الموضعي فقدان مؤقت للإحساس في المنطقة التي يتم تطبيق الدواء عليها عن طريق تثبيط النهايات العصبية.

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