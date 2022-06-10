«الصحة» تعرض مزايا «رعايتي» في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بسويسرا

المصدر: بيرن - وام

كرمت القمة العالمية لمجتمع المعلومات في سويسرا دولة الإمارات لفوزها بفئة التحول الرقمي للرعاية الصحية بعد مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروعها حول السجل الوطني الصحي الموحد "رعايتي" الذي يهدف إلى التأكيد على الجاهزية الرقمية في مجال الرعاية الصحية في كافة أنحاء الدولة.

كما استعرضت الوزارة خلال الحدث سلسلة من الإنجازات التي ترسخ التوجهات الحكومية نحو أتمتة ورقمنة كافة الخدمات الحكومية.

وتعد القمة من أكبر التجمعات السنوية لمجتمع المعلومات والاتصالات في العالم حيث يقوم بنظيمها بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات كلٌ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وتمنح خلال فعالياتها جوائز تتنافس على نيلها 193 دولة.

وأكد أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن هذا التكريم يأتي تتويجاً عالمياً لسلسة الإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات على صعيد التحول الرقمي للقطاع الصحي في ظل توجيهات القيادة الحكيمة نحو تبني أحدث تقنيات الرعاية الصحية وترسيخ مكانة الدولة بين رواد الصحة الرقمية على مستوى العالم كجزء حيوي من مشاريع الدولة للخمسين عاماً القادمة الرامية إلى بناء نظام صحي مستدام يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى الدور البارز لمشروع "رعايتي" في تغيير مشهد الرعاية الصحية في الدولة من خلال نظام مركزي رقمي يعرض البيانات السريرية المحدثة لسجلات المرضى وذلك لتحسين جودة ومستوى الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بشكل عام في دولة الإمارات.

من جانبه أوضح علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية بالوزارة عدداً من الفوائد التي تم تحققيها من مشروع "رعايتي" في تحسين آلية مراقبة الأمراض وزيادة الإنتاجية وتحسين تجربة المرضى بتطبيق أفضل المعايير والممارسات والسهولة في الوصول إلى البيانات وجودة المعلومات وتقليل التكاليف وذلك من خلال توفير سجلات رقمية للمرضى مع مراعاة كافة معايير الخصوصية والتبادل السلس للمعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي بين شركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

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