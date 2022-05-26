"الصحة العالمية" 157 إصابة مؤكدة بجدري القردة على مستوى العالم منها حالة واحدة في إقليم شرق المتوسط

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفاد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أنه على مدار الأسابيع الماضية أبلغ عن 157 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم بمرض جدري القردة، منها حالة واحدة في إقليم شرق المتوسط.

وأوضح المنظري خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليًّا، أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يتابع عن كثب تقارير عن جُدري القردة في بلدان بأقاليم أخرى للمنظمة لا يوجد فيها هذا المرض عادةً.

‏ولفت إلى أنه حتى الآن أبلغ عن 157 حالة إصابة مؤكَّدة على مستوى العالم، منها حالة واحدة مؤكَّدة في إقليمنا‎ أبلغت عنها الإمارات العربية المتحدة في 24 مايو الجاري، وهناك المزيد من البلدان تعكف حاليًّا على تحديد الحالات المشتبه فيها وتقصِّيها.

وأضاف " يُعد الإبلاغ عن حالات إصابة بجُدري القردة في البلدان غير الموطونة تذكيرًا صارخًا بأن العالم سوف يظل يواجه فاشيات الأمراض المُستجدة والتي تعاود الظهور، ويكمُن الدرس الرئيسي هنا في ضرورة أن تواصل البلدان تعزيز قدرات التأهُّب والاستجابة الاستثمار فيها".

وأكد أنه الأولوية الرئيسية في إقليم شرق المتوسط الآن تتمثل في وقف انتقال المرض، مشيراً إلى أن كافة الدولة يمكنها القيام بذلك نتيجةً لجهود الاستجابة والتصدي لمرض كوفيد-19 على مدى العامين والنصف الماضيين، مما عزز قدرتنا في مجالي الترصُّد والتشخيص المختبري، مما يسمح بتحديد حالات الإصابة وتأكيدها بشكل أكثر فعالية قبل أن يزداد انتشار الفيروس.

وأضاف" في هذه المرحلة، يمكن احتواء جُدري القردة في إقليمنا، ويُعد خطر هذا المرض على عامة الناس مُنخفضًا، فجُدري القردة ينتقل من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مُصاب بالفيروس، ويعني ذلك أن العاملين الصحيين، وأفراد الأسرة، والشركاء الجنسيين أكثر عُرضة للخطر، إلا أن معظم المصابين يتعافون خلال بضعة أسابيع دون علاج.

وقال المنظري أن هذا المرض يتطلب أيضًا اتباع نهج "الصحة الواحدة" بصرامة، ولا بد من التعاون القوي بين وكالات ومؤسسات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، وتعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع الشركاء والبلدان من أجل تحديد مصدر العدوى، وكيفية انتشار الفيروس، وكيفية الحد من سريانه.

وذكر أنه، كما هو الحال مع أي مرض معدٍ، يتطلب وقف سريان المرض زيادة الوعي لدى عامة الناس، الرجوع إلى مصادر موثوقة للمعلومات، مثل الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية وقنوات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة المزيد عن أعراض جُدري القردة، وكيفية انتقال الفيروس، وماذا تفعلون في حالة الاشتباه في إصابتكم بالعدوى.

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