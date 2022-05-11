تحديث صلاحية فحص "كورونا" لزيارة المرضى المنومين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، تحديث تعليمات فحص كوفيد-19 للأفراد الراغبين في زيارة المرضى المنومين، وللعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشيرة في تعميم أصدرته أمس، أنه في ظل تخفيف القيود والتدابير الخاصة بكوفيد-19 وتعزيز التعافي من الجائحة، تم تحديث تعليمات فحص كوفيد-19 لزيارة المرضى المنومين وللعاملين في مجال الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، حيث ألزم التحديث الجديد الزوار الحاصلين على لقاح كوفيد- 19، بإبراز نتيجة فحص PCR لا تتجاوز مدته 14 يوماً والزوار غير المطعمين بإبراز نتيجة فحص PCR لا تتجاوز مدته 7 أيام.

ولفت التعميم إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الحاصلين على لقاح "كورونا" سيلتزمون بإجراء فحص PCR كل 14 يوماً، فيما سيلتزم غير المطعمين من العاملين في مجال الرعاية الصحية بإجراء فحص PCR كل 7 أيام.

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