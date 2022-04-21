«صحة أبوظبي» تمدد تفعيل الزيارات الطبية المنزلية وتوصيل الأدوية

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي تمديد العمل بتطبيق الزيارات الطبية المنزلية للمجموعات المعرضة للإصابة بفيروس «كوفيد-19»، حتى مطلع أكتوبر المقبل، إضافة إلى تمديد خدمتي «التطبيب عن بعد» و«توصيل الأدوية للمنازل» في أبوظبي، حتى 30 يونيو المقبل.

وأبلغت الدائرة مقدمي خدمات العلاج الطبي المرخص لهم العمل في مجال الضمان الصحي، وشركات الضمان الصحي، وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، بأن تمديد العمل بالتعميم الخاص بتطبيق الزيارات الطبية المنزلية للمجموعات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا، حتى الأول من أكتوبر، قابل للتمديد إذا استدعت الحاجة في حينه.

وقالت إنها سمحت بتفعيل خدمة الزيارات المنزلية لجميع أنواع وثائق الضمان الصحي والبرامج العلاجية في أبوظبي على المرضى من المجموعات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا، وتشمل المرضى فوق 60 عاماً، والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، مثل القلب، والسكري، والأمراض التنفسية المزمنة، والأورام السرطانية.

وأكدت الدائرة العمل بخدمة «الزيارات المنزلية» في حال عدم إمكان علاج المرضى بـ«التطبيب عن بعد».

وطالبت مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي بالالتزام بالإجراءات.

كما أرسلت تعميماً إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي، وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، أبلغتهم فيه بتمديد العمل بالإجراءات الخاصة بتقديم الرعاية الصحية عن بعد للحالات غير الطارئة وغير العاجلة لجميع برامج الضمان الصحي في أبوظبي، وتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم إذا لزم الأمر، وذلك حتى 30 يونيو المقبل، بهدف تقليل الزيارات غير الطارئة إلى المنشآت الصحية.

وأكدت الدائرة أنه ستكون هناك حاجة إلى ترخيص دائم لتقديم أي من الخدمات الصحية عن بعد، المحددة في معيار دائرة الصحة للطبابة عن بعد. وألزمت مقدمي خدمات العلاج الطبي باستغلال فترة التمديد للتقدم بطلب للحصول على ترخيص دائم، إذا رغبوا بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية عن بعد.

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