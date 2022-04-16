3 فئات عليها تجنب الحشوات الجلدية "الفيلر"

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت هيئة الصحة بدبي ثلاثة فئات يجب عليها تجنب استخدام الحشوات الجلدية "الفيلر"، لتجنب مخاطرها، وآثارها الجانبية، وحددت مجموعة من النصائح يجب الالتزام بها قبل اللجوء إلى هذا الإجراء التجميلي .

وحسب الهيئة فإن الفئات الثلاثة التي يجب عليها تجنب استخدام الحشوات الجلدية "الفيلر" تتمثل في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تتسبب في النزيف الدموي، والأشخاص الذين يعانون من الحساسية، والحوامل والمرضعات.

وتعتبر الحشوات الجلدية مواد تشبه الجل، يتم حقنها تحت الجلد لخلق مظهر أكثر نضارة أو أجمل، أو كليهما، ويتم امتصاصها من الجسم بشكل طبيعي مع مرور الوقت.

وتابعت: "في حال قرر أحد الأشخاص استخدام حقن الفيلر، فإنه يجب الالتزام بثلاثة إجراءات أولها التأكد من الذهاب إلى مقدم رعاية صحية مرخص ومدرب يتمتع بخبرة في مجالات الأمراض الجلدية أو الجراحة التجميلية، فضلاً عن ضرورة الطلب من مقدم الرعاية الصحية بالإفصاح عن اسم الحشو الجلدي الذي سيتم استخدامه، إضافة إلى إبلاغ مقدم الرعاية الصحية عن أي حالات طبية تعاني يعاني منها مثل العدوى وأي اضطرابات قد تتسبب في النزيف الدموي، الحساسية".

وحول الآثار الجانبية المحتملة للحشوات الجلدية، أوضحت الهيئة أنها تتمثل في حدوث كدمات، احمرار، تورم والألم في موضع الحشوة، مشيرة إلى أن أنواع الحشوات تختلف وفقاً للمنطقة المعالجة ومدة بقائها في الجسم.

وتستخدم الحشوات الجلدية في تنعيم الخطوط حول الأنف والفم، وتعزيز واستعادة حجم الخدين، وتقليل خطوط الشفاه العمودية، ورفع ونفخ الشفاه، والتخفيف من تجاعيد الذقن، وتحسين التماثل بين ملامح الوجه.

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