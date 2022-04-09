عادات غذائية خاطئة في شهر رمضان.. تجنبوها فوراً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت هيئة الصحة بدبي عادات غذائية يجب تجنبها خلال شهر رمضان، لتجنب التعرض لأية مشكلات صحية خلال الصوم، مؤكدة أن تناول وجبتي الإفطار والسحور يجيب أن يتم وفق ضوابط خاصة.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على الصائم أن يتجنب تناول المخللات والأطعمة المالحة، لأنها قد تسبب الانتفاخ والشعور بالعطش خلال النهار، فيما يجب الحرص على بدأ تناول الإفطار بالشوربة لتعويض السوائل التي خسرها الجسم خلال فترة الصيام.

ونصحت الهيئة بضرورة تجنب المبالغة في تقديم عدد كبير من الأطباق عند الإفطار تجنباً للإسراف والتخمة، وعلى الصائم أن يبدأ إفطاره بتناول قليل من التمر وكوباً من الماء، ثم صلاة المغرب لإعطاء فرصة للمعدة للتهيؤ للإفطار.

وتابعت الهيئة: "يجب تجنب تقديم موعد تناول السحور في وقت مبكر الليل بدلاً من وقته الطبيعي قبل الفجر، مع الحرص على أن يكون طعام السحور صحياً يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، وفي نفس الوقت يتضمن سعرات حرارية".

وشددت على ضرورة تجنب الإكثار من تناول الخبز والأرز الأبيض والحلويات والمعجنات، والحرص على تناول الفاكهة يومياً، ولتسهيل تذكر تناولها يجب تخصيص وقت ثابت لها.

وأضافت: "على الصائم تجنب تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والسكريات، وينصح بتناول شوربة الشوفان الكامل مع الخضار، وصدر الدجاج منزوع الجلد، إضافة إلى نصف كوب من اللبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات، وكوبان من المياه، معتبرة هذه المكونات مثالاً لوجبة السحور الصحية".

وحذرت الهيئة من قلي الطعام في كميات كبيرة من الزيت، واستخدام الصلصات مثل المايونيز والخردل والكاتشب، مشددة على ضرورة اختيار الطرق الصحية لطهي الطعام وتقديمه كالسلق والشوي والطهي على البخار، واستخدام أجهزة القلي الهوائية إن أمكن.

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