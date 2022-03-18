«صحة أبوظبي» تشترط فحص «بي سي آر» لدخول مراكز فحص الإقامة

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أفادت دائرة الصحة أبوظبي، بأنه يشترط إجراء فحص (بي سي آر) للدخول إلى مراكز فحص الإقامة، مشيرة إلى أنها في ظل الجهود المبذولة للتصدي لجائحة «كوفيد-19»، تلتزم مراكز تقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة، للعمل أو الإقامة، عدم السماح لغير المتعاملين من زوار وأفراد الأسرة (البالغين والأطفال)، بدخول هذه المراكز، واقتصار الحضور على المتعاملين المتقدمين لفحوص الإقامة والكفيل والمخالطين لغرض الفحص أو التطعيم أو العلاج الوقائي، وذلك للحد من التكدس في هذه المراكز.

وأكدت أنه يجب على جميع مراكز الفحص تنبيه جميع المتعاملين عند حجز موعد فحص الإقامة أو العلاج الوقائي بالحضور بشكل فردي، وإظهار نتيجة فحص (بي سي آر) سلبية لا تتعدى 14 يوماً.

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