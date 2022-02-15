الإمارات تروج للسياحة العلاجية بتسهيلات في التأشيرة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكدت الحكومة الرقمية للدولة، أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للعلاج الطبي والتجميلي بفضل الرعاية الصحية العالية الجودة، وفترات الانتظار القصيرة، والأسعار التنافسية، وتعتبر وجهة مثالية للمرضى الذين يسعون لتلقي العلاج في الخارج.

تمتد شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء الدولة، وتقدم أفضل خدمات العلاج الطبي، وبالإضافة إلى العمليات الروتينية والإجراءات التجميلية، وذكرت أن دولة الإمارات تستضيف مراكز متخصصة لجودة الخدمات في طب الأسنان، العمليات الجراحية التجميلية والاختيارية، الفحوصات العامة والتشخيص، الأورام، السرطان، داء السكري.

وأشارت إلى أنه في يناير من 2016، كانت دولة الإمارات الرائدة في ضم عدد من المؤسسات الطبية الحائزة على شهادة الاعتماد الدولي من اللجنة المشتركة الدولية JCI، وقامت الحكومة ببناء المجمعات الطبية حيث يمكن تسهيل وصول الأفراد إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والتجميلية مثل مدينة دبي الطبية، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية (أبوظبي)، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية (SSMC).

واستعرضت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ما توفره من خدمات طبية للقادمين للسياحة العلاجية، مشيرة إلى أن بوابة تجربة دبي الصحية (DXH) التي تم إطلاقها من قبل هيئة الصحة في دبي تشكل المنصة السياحية العلاجية الأولى عالمياً، وتوفر لمرتادي السياحة العلاجية سهولة الوصول إلى معلومات متكاملة عن الرعاية الصحية عالية الجودة وخدمات السفر والتأشيرة.

كما يضم الموقع الإلكتروني لتجربة دبي الصحية باقات علاجية تم تصميمها مع عدد من منشآت الرعاية الصحية المتميزة الخاصة والعامة إلى جانب أسعار الرحلات الجوية الخاصة المخفضة والتأشيرة والتأمين الطبي الذي يغطي أي مضاعفات صحية غير متوقعة للعلاج والإقامة في الفنادق والأنشطة الترفيهية وخدمة (الترحيب والاستقبال) في المطار، يمكن الوصول إلى البوابة أيضاً من خلال تطبيق تجربة دبي الصحية.

وأشارت إلى دائرة الصحة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أطلقتا في ديسمبر من 2018، البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية، والتي توفر منصة رقمية تتيح للراغبين في زيارة أبوظبي إمكانية الاستفادة من خدماتها الصحية وباقة من الخدمات والمنتجات المتكاملة التي يحتاجون إليها من اللحظة التي يقرروا فيها زيارة الإمارة وحتى تعافيهم ومغادرتهم لها.

وتضم البوابة قائمة بالمنشآت الصحية المدرجة ضمن شبكة السياحة العلاجية التي تضم عدداً كبيراً من مزودي الرعاية الصحية، المستوفين لشروط برنامج جودة التابع لدائرة الصحة أبوظبي، إضافة إلى أكثر من 287 باقة علاجية لأكثر من 173 طبيباً في الإمارة.

وتمنح البوابة لمستخدميها أيضاً إمكانية الحصول على باقات التأمين المخصصة للسياحة العلاجية، إلى جانب توفيرها باقة واسعة من الخدمات التي يحتاجها السائح العلاجي بدءاً من التواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية، وإصدار التأشيرات، وحجز المواعيد، والفنادق، والمواصلات، وأي نشاطات ترفيهية أخرى، وفي الوقت نفسه، أعلن مستشفى رأس الخيمة شراكته مع الخطوط الجوية الأثيوبية لتقديم العلاجات الطبية للسياح القادمين من الدول الأفريقية.

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