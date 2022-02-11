زراعة الشعر والبوتكس والليزر أكثر العمليات التجميلية طلباً للرجال

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أكدت استشاري الأمراض الجلدية ورئيسة مؤتمر أكاديمية دبي العالمية الثنائية لباثولوجيا الجلد والليزر والطب التجميلي (دياد - ديال) الدكتورة فايزة آل علي، أن الفيلر والبوتكس وشد البشرة أكثر العلاجات التجميلية طلبا بالنسبة للنساء، فيما تصدرت زراعة الشعر والبوتكس والليزر والفيلر العمليات الأكثر طلباً من قبل الرجال.

وأكدت في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أنه في الفترة الأخيرة زاد إقبال المراهقين على الاهتمام بمظهرهم من خلال اللجوء إلى عيادات التجميل، و حسب اللوائح والقوانين لا يسمح بإجراء العلاجات و العمليات التجميلية لمن هم أقل من 18 سنة إلا بموافقة ولي الأمر، والعلاجات التي تكون مطلوبة عند الفئات الأقل العمر هي الاهتمام بالبشرة كتنظيف البشرة والليزر، أما الفئات في أول العشرين يتجهون للفيلر.

ولفتت إلى أن الحلول التجميلية الجراحية قلت خلال السنوات الأخيرة، في ظل توفر التقنيات الجديدة في عالم التجميل، مشيرة إلى زيادة الوعي في الفترة الأخيرة من قبل فئات المجتمع من النساء والرجال ، حيث لم يعد هناك محاولة بنسخ الأشكال الأخرى والتي تحولهم إلى أشكال غير مرغوبة، بل زاد الطلب على التجميل الطبيعي الذي يحسن من مظهر البشرة ويخفف علامات التقدم في السن ويخفي بعض العيوب.

وتابعت آل علي " زاد الاهتمام في الفترة الأخيرة أيضاَ على تشخيص أورام الجلد السرطانية، مؤكدة أن الكشف المبكر عن تلك الحالات له دور مهم في تقديم العلاج في الوقت المناسب".

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