«صحة أبوظبي» تحدّد 5 شروط لاستقدام الأطباء الزائرين

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

قررت دائرة الصحة في أبوظبي، منح المنشآت الصحية في أبوظبي، التي لا تقل سعتها عن 100 سرير، ميزة الاستعانة بأطباء زائرين على مدار العام، من خلال الخدمات المتخصصة التي تمت الموافقة على ممارستها، وحددت الدائرة خمسة شروط لاستقدام الأطباء الزائرين.

وتفصيلاً، أكدت دائرة الصحة في أبوظبي مواصلة العمل على تقديم أفضل الخدمات لترخيص مزاولي المهن الصحية في الإمارة، من خلال إصدار التصاريح للأطباء الزائرين من خارج الدولة، بفعالية وفي وقت وجيز، لتوفير الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون مشكلات صحية معقدة، ورفع مستوى رضا المرضى، وتحسين فعالية التكلفة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وجذب المرضى من شتى الأنحاء.

وأوضحت أن مسمى الطبيب الزائر يمنح للأطباء البشريين الاستشاريين والأخصائيين من ذوي المواهب والمرموقين في مجال ممارساتهم السريرية وخبراتهم العملية، كما يجب أن يكونوا حاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في التخصص الرئيس، ويفضل حصولهم على المؤهلات في التخصصات الفرعية، ليتمكنوا من التعامل مع الحالات المرضية الصعبة بمعدلات نجاح عالية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتمتعوا بمهارات وكفاءات متقدمة، مع ضرورة المحافظة على حسن السلوك المهني والسمعة.

وحددت الدائرة خمسة شروط لاستقدام الأطباء الزائرين، تشمل أن يكون الطبيب مرخصاً من قبل الهيئة التنظيمية في الدولة التي زاول المهنة فيها، ويعمل بمسمى استشاري أو أخصائي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون مؤهله العلمي مدرج في المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، وحسن السيرة والسلوك المهني خلال الخمس سنوات الأخيرة، وألا يكون منقطعاً عن مزاولة المهنة (الاستمرارية في مزاولة المهنة)، كما هو معرّف في المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى حصوله على خطاب توصية من الهيئة الصحية التنظيمية، أو من المدير الطبي أو مدير الإدارة التابع لها.

وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم إعفاء الأطباء الزائرين من أداء امتحانات دائرة الصحة، فيما سيطلب من الأطباء غير المستوفين معايير معادلة الامتحانات، أن يجلسوا للامتحانات في الزيارة المقبلة، لافتة إلى أنه يجب على مقدمي الرعاية الصحية التعهد بضمان حالة اللياقة البدنية لممارسة الأطباء الزائرين، وتوفير التأمين ضد الأخطاء الطبية، وأن يكون تفويض امتياز الممارسة السريرية من قبل مقدم الرعاية الصحية يقع ضمن نطاق ممارسة المهنيين، ووفقاً لمسمى الترخيص الصادر عن دائرة الصحة، والعمل ضمن نطاق المنشأة الحاصلة على الامتياز، ما لم تصرح دائرة الصحة بغير ذلك. وتضمنت بقية الشروط الواجب على مقدمي الرعاية الصحية التعهد بها، حصول الأطباء الزائرين على ترخيص حالي لممارسة المهنة، بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك المهني، والتزام مقدم الرعاية الصحية إصدار تأمين صحي للأطباء الزائرين قبل مزاولة المهنة في أبوظبي، وأن يكون لدى الأطباء الزائرين مزاولة مستمرة في التخصص السريري في الخمس سنوات الأخيرة، واستمرارية الممارسة السريرية، وعدم وجود انقطاع عن مزاولة المهنة، كما هو معرَّف في المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحمُّل كل المسؤولية لمزاولة المهنة للأطباء الزائرين، مع وجوب الثقة بخبراتهم وقدراتهم المهنية.

وشددت الدائرة على ضرورة القيام بإجراءات الترخيص «تصريح مؤقت» قبل مزاولة المهنة في الإمارة، موضحة أن فرق العمل المتعددة التخصصات تشمل جميع فئات القوى العاملة في الرعاية الصحية، مثل التمريض والمهن الصحية المساعدة، حيث سيتم تسريع إجراءات التراخيص لهم، فيما يحق للدائرة إلغاء الترخيص الطبي في حالة وقوع خطأ طبي، أو حصول أي قصور من المصرح له من أي نوع.

متطلبات ترخيص الأطباء الزائرين

أفادت دائرة الصحة في أبوظبي، بأن متطلبات الحصول على ترخيص جديد للأطباء الزائرين، تستلزم التقدم بطلب الترخيص، ودفع الرسوم من خلال نظام التراخيص الإلكتروني، مع إرفاق نسخة من إيصالات دفع رسوم تقرير التحقق من المصدر الأساسي الأولي للمؤهلات، وشهادة حسن السيرة والسلوك المهني، ورسالة التعيين، وصورة عن جواز السفر، والسيرة الذاتية، وصورة شخصية، والمؤهلات التخصصية، وشهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول «تحتوي على التواريخ المحددة للترخيص وحالة المهني الصحي، والمستندات اللازمة للحصول على الموافقة الأمنية، بالإضافة إلى دفع رسوم إصدار الترخيص.

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