مؤتمر يناقش مبادرات تعزيز الصحة النفسية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ناقش مؤتمر أبوظبي الثاني للصحة النفسية المتكاملة، الذي نظّمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز الصحة النفسية في إمارة أبوظبي، بحضور نحو 2300 خبير ومختص من مختلف دول العالم، شاركوا في المؤتمر الذي جمع على مدى يومين بين المشاركة الافتراضية والحضورية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى دمج الطب النفسي مع التخصصات الصحية الأخرى، وتحسين الوصول إلى الرعاية والموارد والحالة الطبيعية والكرامة لمرضى الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، وذلك لأثرها الكبير على صحة وسعادة الإنسان؛ فالصحة النفسية عامل أساسي وجزء لا يتجزأ من رفاه المجتمعات.

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