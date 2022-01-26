مساعد افتراضي يقرأ نشرة الدواء بالدولة

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع مبتكر لنشرة الدواء اللا ورقية بتقنية الواقع المعزز وذلك من خلال ربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت، بما يساهم في تعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالدواء للمرضى بشكل سهل ومبتكر، وتحسين نتائج العلاج وتجنب الأخطاء الدوائية، ليكرّس هذا المشروع تنافسية الوزارة كجهة حكومية صحية رقمية لا ورقية ونموذج مستدام يحتذى في مجال تطوير الخدمات لإسعاد المتعاملين.

ويأتي هذا الإعلان عن المشروع الذي كشفت عنه الوزارة ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، وهو المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الأميري ، إلى الدور المهم لهذا المشروع في تسهيل وصول المرضى للدواء وضمان التزامهم بخططهم العلاجية، وذلك في إطار توجهات حكومة الإمارات لتعزيز وترسيخ حقوقهم وتوفير جميع الخدمات الموائمة لدعم قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم بالمجتمع وتأمين حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في توظيف تكنولوجيات مبتكرة مثل الواقع المعزز ورمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يشكل تطوراً ودعماً للابتكار في المجال الدوائي بالدولة والمنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news