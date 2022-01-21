«صحة» تستضيف مؤتمر أبوظبي الثاني للصحة النفسية 28 يناير

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مؤتمر أبوظبي الثاني للصحة النفسية المتكاملة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، يومي 28 و29 يناير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود «صحة» لتعزيز مبادرات الصحة النفسية في أبوظبي، وتعزيز جهود دمج الطب النفسي في مجال الرعاية الصحية الأولية.

ويشارك في الحدث متخصصون سريريون بارزون وأكاديميون وخبراء في مجال الصحة النفسية والعقلية، بين المشاركة الافتراضية والحضورية.

وأكدت استشارية الطب النفسي في الخدمات العلاجية الخارجية ورئيسة مجلس الصحة السلوكية في «صحة»، الدكتورة ناهدة نياز أحمد، الحاجة المتزايدة لدمج الطب النفسي في الرعاية الصحية الأولية وتجاوز العقبات التي تحول دون تطبيق نماذج الرعاية المعاصرة السائدة عالمياً.

وقالت إن «العلاج النفسي هو الركيزة الرئيسة للتعافي من الأمراض، وهو جانب مهم لا ينبغي تجاهله. ونأمل أن يحفز الحدث الحوار الهادف، فضلاً عن مساهمته كمؤتمر عالمي بارز في دعم جهود أبوظبي الرائدة في مجال الصحة النفسية».

وعلى مدار يومين سيغطي المؤتمر مجموعة متنوعة من موضوعات الصحة النفسية والعقلية، بدءاً من الطب النفسي لدى الأطفال، والطب النفسي لدى كبار السن والنساء، وصولاً إلى قضايا تعاطي المخدرات والاضطرابات المزاجية/الذهانية وغيرها.

وتهدف النقاشات إلى توفير حلول فعالة لتحسين جودة حياة المرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية.

وتتناول الجلسات الرئيسة أبرز التحديات في دمج الصحة النفسية والعقلية وإدارة مرض انفصام الشخصية في الرعاية الأولية والطب النفسي في فترة ما قبل وبعد الولادة، إلى جانب اضطرابات الاكتئاب والقلق عند الأطفال، واضطراب ما بعد الصدمة والخوف من عودة المرض عند الناجين من السرطان.

الدكتورة ناهدة نياز أحمد: «العلاج النفسي هو الركيزة الرئيسة للتعافي من الأمراض وهو جانب مهم لا ينبغي تجاهله».

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