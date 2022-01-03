2600 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 890 و3 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 2600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 890 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا»، ووفاة ثلاث حالات بتداعيات الإصابة بالفيروس.

وأفادت بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 429 ألفاً و564 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 2600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 767 ألفاً و93 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2168 حالة.

‌‎وكشفت عن شفاء 890 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 746 ألفاً و853 حالة.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 18 ألفاً و542 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و698 ألفاً و419 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 229.50 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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