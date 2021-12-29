1846 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 632.. وحالة وفاة

المصدر: أبوظبي ■ وام

‌‎سجلّت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 632 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا»، ووفاة حالة واحدة بتداعيات الإصابة بالفيروس. وأفادت بأنه، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم، وعزلهم، تم إجراء 431 ألفاً و482 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 1846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 754 ألفاً و911 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2160 حالة. ‌‎‌‎وكشفت عن شفاء 632 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 742 ألفاً و565 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 30 ألفاً و150 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22 مليوناً و536 ألفاً 846 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 227.87 جرعة لكل 100 شخص.

وأكدت أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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