تعرف إلى أول ممرض إماراتي الذي نعاه محمد بن راشد اليوم

المصدر: وجيه السباعي-دبي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الممرض الإماراتي حسين قائد، وهو أول ممرض إماراتي يعمل بالقطاع الصحي بالدولة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله اليوم حسين قائد أول ممرض إماراتي .. من أوائل الإماراتيين في مجاله .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته … وطنه لن ينساه ..".

وبدأ قائد رحلته في مجال الصحة عام 1952، وكان عمره 16 عاماً، حين وصل طبيب هندي إلى دبي، واحتاج مساعداً له، فاستعان به، ثم طلب منه أن يعمل معه بشكل دائم في عيادة صغيرة بدبي، كانت عبارة عن غرفة خشبية تتبع مستشفى آل مكتوم، وبمرور الوقت تعلم قائد أصول مهنة التمريض، وأصبح بذلك أول ممرّض مواطن، ليتولى بعدها مسؤولية تطعيم الأطفال، وتضميد الجروح، كما كان يتولى مهمة تطعيم الأطفال بالمنازل في الستينات، ومن بين هؤلاء الأطفال، شخصيات كبيرة ومسؤولة حالياً، ما أسهم في تحصين سكان دبي من الأمراض الخطرة.

وسخر قائد كل جهده لخدمة المجتمع والمرضى، كممرض وإداري بمستشفيات دبي، إلى أن تقاعد في عام 2010.

ونال قائد جائزة حمدان الطبية سنة 2018، للشخصيات الطبية المتميّزة، كونه أول ممرض مواطن في تاريخ الإمارات، ويُعد نموذجاً يُحتذى به.

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