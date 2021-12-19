نبضات.. اسأل طبيبك.. ما أبرز أسباب جفاف العين وكيفية علاجها؟

المصدر: إعداد: وجيه السباعي

يجيب استشاري أمراض العيون في مستشفى دبي، الدكتور هاني سكلا، بأن من أكثر أسباب جفاف العين استعمال العدسات اللاصقة، والجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية، كذلك تعرض العين لتيارات هواء مختلفة من أجهزة التكييف، سواء في المنزل أو السيارة، كذلك تؤدي بعض الأدوية إلى حدوث جفاف العين، مثل أدوية الحساسية، وضغط الدم والالتهاب، كما يمكن أن يحدث جفاف في العين عقب بعض العمليات في العين، مثل إزالة المياه البيضاء وعمليات تصحيح النظر، كذلك وجود أمراض في الغدد الزيتية الموجودة في جفن العين.

وتابع أنه قد تتسبب بعض الأمراض في جفاف العين أيضاً مثل أمراض الروماتيزم، ومضاعفات لأمراض مثل الرمد.

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