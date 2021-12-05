«صحة دبي»: 26.7% نمواً في القطاع الطبي بدبي خلال 5 سنوات

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أفاد المدير التنفيذي للتنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، مروان الملا، بأن القطاع الصحي في دبي شهد نمواً بنسبة 26.7%، خلال السنوات الخمس الأخيرة، حتى نهاية الربع الثالث من 2021، بمتوسط زيادة سنوية 5.3%.

وقال الملا لـ«الإمارات اليوم»: «إن عدد المنشآت والمرافق الصحية المرخصة ارتفع إلى 3679 منشأة، حتى الربع الثالث من 2021، بزيادة مقدارها 5.1%، مقارنة بـ3499 منشأة خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة تقدر بـ8%، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه»، مؤكداً أن هذه الزيادة تدل على متانة وصلابة القطاع الصحي، ووجود فرص واعدة تبشّر بجذب العديد من الاستثمارات إلى المنظومة الصحية في إمارة دبي.

وذكر أنه على الصعيد المهني، جاءت هذه الزيادة متوافقة مع أعداد المهنيين الصحيين المسجلين في الإمارة، الذين بلغ عددهم حتى الربع الثالث من هذا العام 41 ألفاً و511 مهنياً صحياً، مقارنة بالربع الرابع من 2020، بعدد 39 ألفاً و611 مهنياً، وبزيادة 4.8%، حيث شهدة الإمارة زيادة عدد المهنيين في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 24.6%، وبمعدل بلغ 4.9% سنوياً.

ولفت إلى أن هذه الزيادة والتطور في النمو يأتيان تحقيقاً للأهداف والتوجهات الاستراتيجية لجعل دبي المدينة الأمثل لاستقطاب الخبرات العلمية والكفاءات العلمية، وجعلها بيئة جاذبة ومحفزة للقوى العاملة الصحية الموهوبة لتوفير رعاية مميزة، تعزز من ثقة المرضى.

ولفت الملا إلى أن الهيئة تحرص بشكل أساس على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الطبية للمنشآت، وتراخيص مزاولة المهنة من خلال نظام «شريان»، حيث تبذل جهوداً كبيرة لدعم وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً استراتيجياً في تطوير القطاع الطبي بالإمارة، وتعزيز مكانته وجهةً مثاليةً لطالبي العلاج والاستشفاء.

وقال إن القطاع الصحي في دبي يعد من أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية، حيث يتم ترخيص منشأة طبية جديدة كل 24 ساعة، وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي يحظى بها المستثمرون، وإجراءات الترخيص السريعة عند مطابقتهم المعايير والمواصفات التي حددتها هيئة الصحة بدبي، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي كوجهة مثالية للاستثمار الصحي، ويؤكد قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي، ورؤيتها الطموحة، وقدرتها على عبور وتجاوز كل الظروف والتحديات، والخروج منها أكثر قوة وصلابة.

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