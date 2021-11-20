«صحة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية «توفير الطاقة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة (ADES)، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الإطارية، لتوفير الطاقة التي تهدف إلى تحديث مرافق الرعاية الصحية في شركة «صحة»، وتقليل استهلاك الطاقة والمياه.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الجانبان، ستطبق شركة أبوظبي لخدمات الطاقة تقنيات توفير الطاقة الرئيسة في العديد من مرافق «صحة»، لتعزيز الاستدامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، إذ ستعتمد شركة «صحة» التعديلات الموفرة للطاقة في عدد من منشآتها، بدءاً من مستشفى توام في مدينة العين، ومستشفى الوقن، بالإضافة إلى مستشفيات مدينة زايد، والسلع، وغياثي في منطقة الظفرة.

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