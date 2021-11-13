"صحة".. خدمات وقائية وعلاجية لمرضى السكري بمعايير عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

تولي شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أهمية كبيرة لمرضى السكري وتوفر لهم أحدث التقنيات وتقدم خدمات وقائية وعلاجية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

ونجحت منشآت شركة "صحة" في التعامل مع الكثير من حالات مرضى السكري ووضعت لها خططا علاجية أدت إلى استقرارها والتعايش بأمان مع السكري ومنها حالات لأطفال في عامهم الأول.

وتجري الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة "صحة" فحوصات وقائية لمراجعيها بشكل دوري تماشياً مع معايير دائرة الصحة في أبوظبي عبر برنامج "بيتنا الطبي" حيث يعد طبيب الأسرة المسؤول عن متابعة الفحوصات الدورية للمراجعين.

ووضعت الخدمات العلاجية الخارجية نظاماً متكاملاً من مؤشرات الأداء تشمل نسب إجراء الفحوصات الدورية بالإضافة إلى نسبة تحكم المرضى بالأمراض المزمنة لديهم ووفرت أحدث التقنيات لعلاج مرضى السكري منها فحص السودوسكان الذي يبين نسبة تلف الأعصاب خلال 3 دقائق وبدون أي ألم وكذلك فحص ضغط الكاحلي العضدي للكشف المبكر عن انسداد الشرايين الذي يعد مريض السكري أكثر عرضة للإصابة به بالإضافة لتقنية فحص اعتلال الشبكية بالكاميرات لمرضى السكري والتي تساهم بالكشف المبكر عن اعتلال الشبكية.

ويقدم مركز السكري في مدينة الشيخ خليفة الطبية أحدث الأساليب العلاجية لعلاج كل أنواع أمراض السكري ومضاعفاتها ويوفر المركز خدمات العناية بالأقدام لمرضى السكري والعلاج بمضخة الأنسولين ومراقبة مستوى السكري في الدم عن طريق أجهزة متطورة.

ويوفر المركز كذلك التدابير الوقائية للتقليل من مخاطر حدوث مضاعفات، بالإضافة للدعم التعليمي والتثقيفي حول مرض السكري وكل ما يحتاجه المريض بهذا الخصوص.

وتوفر عيادة السكري والغدد الصماء في مستشفى "توام" إحدى منشآت شركة "صحة" تقنيات متقدمة في إدارة مرض السكري بما في ذلك أجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم ومضخات الأنسولين وهي عيادة متعددة التخصصات تضم فريقاً من الأطباء وأخصائي التغذية والأخصائي النفسي وطبيب القدم وتقدم خدماتها للبالغين والأطفال والنساء الحوامل.

وفي مستشفى الكورنيش إحدى منشآت شركة "صحة" يتم التأكد من سكري الحمل لدى مراجعة جميع الحوامل للمستشفى كجزء من رعايتهن قبل الولادة وإذا كانت الحامل مصابة بسكري الحمل فيتم مراقبتها عن كثب من قبل الفريق الطبي متعدد التخصصات من الخبراء بما في ذلك أطباء التوليد وأخصائيي طب سكري الحمل وطب الجنين.

وقالت الدكتورة سهى أحمد سعيد استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد إن مستشفى الكورنيش " يستخدم أحدث جهاز لمراقبة الجلوكوز المستمرة يتم تطبيقه على ذراع الأم ويقوم تلقائياً بقياس وتسجيل مستويات الجلوكوز في الدم على مدار أسبوع كامل وهي في منزلها وبناءً على القراءات يتم وضع خطة إدارة مخصصة للتحكم في نسبة السكر في دم الأم ومتابعة الحمل بشكل مستمر للتأكد من أن لديها حمل صحي، وأن الجنين يتمتع بصحة جيدة".

وفي مستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة "صحة" يتم تقديم رعاية متميزة لمرضى السكري باستخدام التقنيات الحديثة ومن خلال وضع خطة علاج وفقاً لأعلى المعايير العالمية تراعي حالة المريض وتحرص على استقرار حالته وتمنع حصول مضاعفات.

وقال الدكتور محمد عبدالرحمن الحسين اخصائي الباطنة بمستشفى مدينة زايد، التابع لمستشفيات الظفرة إن على مرضى السكري الانتباه لحالتهم الصحية خاصة القدمين إذ أن داء القدم السكري يعد من الأمراض الشائعة التي يعاني منها مريض السكري والتي يمكن أن تتطور من مشاكل بسيطة إلى مضاعفات خطيرة.

وأضاف أن هناك ثلاث عوامل رئيسية تؤثر على قدم مريض السكري أولها نقص التروية الدموية بالشرايين الخاصة بالقدمين والعامل الثاني هو الاعتلال العصبي السكري نتيجة تأثر الجهاز العصبي الطرفي والعامل الثالث هو الالتهابات التي تحدث نتيجة لكافة العوامل السابقة بجانب عوامل أخرى وتنقسم إلى التهابات سطحية وأخرى عميقة.

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