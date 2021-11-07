نقل مركز تقييم «كوفيد-19» إلى مستشفى العين

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» نقل مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز من مركز العين للمؤتمرات إلى مستشفى العين، ومراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة حسب حالة المصاب.

وقالت «صحة» إنه سيتم اعتباراً من اليوم نقل مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز من مركز العين للمؤتمرات. وأوضحت أنه إذا كانت الحالة إيجابية فيتم نقل المصاب إلى مستشفى العين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، أما الحالات المخالطة فسيتم تحويلها إلى مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في عشارج والهيلي والعامرة والصاروج في مدينة العين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news