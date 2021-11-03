إعادة فتح مصليات النساء بمساجد إمارة الشارقة

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، إعادة فتح جميع مصليات النساء ودورات المياه في مساجد ومصليات الإمارة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بما يتوافق مع توجهات الدولة لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً وفق أعلى معايير السلامة للأفراد بعد الاستجابة الناجحة للتعاطي مع الوباء.

وأهاب الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، ولبس الكمامات مع الحفاظ على التعقيم بشكل دائم، ومراعاة التباعد الجسدي بما يساهم في تحقيق التعافي والانفتاح الآمن والمستدام.

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