126 إصابة جديدة بـ «كورونا» و163 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 163 حالة جديدة لمصابين بكورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم تم إجراء 321 ألفاً و515 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738 ألفاً و152 حالة.

وأعلنت عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2116 حالة.

وكشفت عن شفاء 163 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731 ألفاً و632 حالة.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 29 ألفاً و400 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20 مليوناً و578 ألفاً و116 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 208.06 جرعات لكل 100 شخص.

وأكدت أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19» سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

‌وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news