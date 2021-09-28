%75 من مجتمع الإمارات يرون إجراءات مواجهة «كورونا» فعالة جداً

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أظهر استطلاع للرأي، أجرته «تريندز» للبحوث والاستشارات، لصالح «الإمارات اليوم»، أن 75% من أفراد المجتمع يرون أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإمارات للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19» كانت فعَّالة جداً، فيما أيد 64% الاستخدام الطارئ للقاح كورونا للأطفال.

وأظهر الاستطلاع تقييم أفراد المجتمع لعدد من القطاعات الحيوية في الدولة، خلال جائحة «كوفيد-19»، حيث قيّم 78% من أفراد المجتمع القطاع الصحي بممتاز، مقابل 19% جيد، فيما حصل القطاع الاقتصادي على 52% تقييم ممتاز مقابل 36% جيد.

وحسب الاستطلاع حصلت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تقييم ممتاز بنسبة 74% من أفراد المجتمع مقابل 21% جيد، فيما قدر 76% من المجتمع جهود القطاع الأمني بممتاز، مقابل 21 جيد، وحصل قطاع التعليم على تقييم ممتاز بنسبة 49%، مقابل 36% جيد، وتم تقييم تعامل القطاعات بشكل عام مع الأزمة بتقييم ممتاز بنسبة 84%، مقابل جيد بنسبة 14%.

وحسب نتائج الاستطلاع فإن 64% من أفراد المجتمع يؤيدون الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» للفئة العمرية من سن (3 - 17 سنة)، الذي أقرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأظهر الاستطلاع أن 64% من أفراد المجتمع يعتقدون بفاعلية اللقاحات بشكل عام، و33% منهم يعتقدون أنها فعالة إلى حدٍّ ما، فيما يعتقد 3% منهم أنها غير فعَّالة.

وبين أن نسبة 52% من أفراد العينة قاموا بتطعيم أفراد عائلاتهم ممن هم في سن (3 - 17 سنة)، فيما أكد 37% أنهم سيقومون بذلك في المستقبل، مقابل 10% لم يقوموا بتطعيم أفراد عائلاتهم.

يأتي هذا الاستطلاع بهدف الوقوف على تقييم أفراد المجتمع للجهود الحكومية المبذولة في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، كذلك نظرتهم لتوجه الدولة الخاص بتطعيم الأطفال في الفئة العمرية من 3 إلى 17 عاماً.

وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وقعا أخيراً مذكرة تفاهم وتعاون، بهدف وضع إطار عام للشراكة والتنسيق بين الطرفين في المجالين البحثي والإعلامي، بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم البحث العلمي الرصين إعلامياً، وتوظيفه لخدمة جمهور القرّاء، إضافة إلى تقديم جرعة علمية ومعرفية في محتوى صحافي مبسّط يناسب مختلف الشرائح الفكرية والعمرية.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق أهداف كلٍّ من المؤسستين في تعزيز أواصر العلاقة بينهما، وتعظيم حضور المحتوى العلمي من دراسات وأبحاث جادة ورصينة، واستطلاعات رأي في وسائل الإعلام الإماراتية والعربية والعالمية.

مشاركون في الاستطلاع

تساوت نسبة كل من الذكور والإناث المشاركين في استطلاع الرأي بنسبة 50% لكل فئة، فيما بلغت نسبة المشاركين من الجنسيات المقيمة 91% مقابل 9% من المواطنين، وحصل 95% منهم على لقاح «كوفيد-19». وكانت أعلى فئة عمرية شاركت في الاستطلاع في المرحلة بين (40 – 49 عاماً) بنسبة 41%، ثم الفئة العمرية (30 – 39 عاماً) بواقع 35%، وفي المرتبة الثالثة الفئة العمرية (50 عاماً فأكثر) بواقع 16% وأخيراً الفئة العمرية (18 – 29 عاماً) بواقع 8%.

وجاءت نسبة 84% من المشاركين في الاستطلاع من إمارتي أبوظبي ودبي، بواقع 43% لإمارة أبوظبي و41% لإمارة دبي.

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